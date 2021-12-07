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Лавров назвал заявления руководства Украины потоками сознания
Лавров назвал заявления руководства Украины потоками сознания - РИА Новости, 07.12.2021
Лавров назвал заявления руководства Украины потоками сознания
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "потоками сознания" недавние заявления руководства Украины, указав, что свою позицию в Киеве меняют несколько раз на дню. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T13:51
2021-12-07T15:15
украина
в мире
владимир зеленский
сергей лавров
алексей резников
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "потоками сознания" недавние заявления руководства Украины, указав, что свою позицию в Киеве меняют несколько раз на дню."Вы назвали позицию украинского руководства двоякой, я думаю, вы им польстили", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости. Лавров добавил, что "в украинском руководстве сколько людей, столько и мнений, причем каждый из них свое мнение может менять по нескольку раз на дню"."И тот же господин (президент Украины Владимир) Зеленский, и его министр… Вот, у них новый министр обороны (Алексей Резников), который был вице-премьером &lt;…&gt; Вчера, по-моему, произнес, что Украина должна пригласить или уже пригласила англичан, канадцев и американцев на передовую линию на Донбассе. Через два часа сказал, что не будут приглашать - видимо, старшие товарищи ему объяснили, что он уже совсем зарвался", - рассказал министр."Поэтому - как говорят, когда описывают похожие процессы - поток сознания. Там не один поток сознания, там потоки сознания, которые разнонаправленны", - заключил Лавров.Украинский министр обороны в воскресенье заявил, что Британии, Канаде и США следует разместить своих военных в тех районах страны, "которые могут стать позициями на передовой в случае крупномасштабного нападения России". Позднее Резников поправился, что Украине "не нужны американские солдаты, &lt;…&gt; нам нужно оружие и тому подобное".
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Лавров: "В украинском руководстве сколько людей, столько и мнений"
Лавров назвал «потоком сознания» заявления украинских политиков по Донбассу: «В украинском руководстве сколько людей, столько и мнений, и причём каждый из них может своё мнение менять по несколько раз на дню».
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украина, в мире, владимир зеленский, сергей лавров, алексей резников, россия
13:51 07.12.2021 (обновлено: 15:15 07.12.2021)
 
Лавров назвал заявления руководства Украины потоками сознания

Глава МИД Лавров: власти Украины меняют позицию несколько раз на дню, это потоки сознания

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "потоками сознания" недавние заявления руководства Украины, указав, что свою позицию в Киеве меняют несколько раз на дню.
"Вы назвали позицию украинского руководства двоякой, я думаю, вы им польстили", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости. Лавров добавил, что "в украинском руководстве сколько людей, столько и мнений, причем каждый из них свое мнение может менять по нескольку раз на дню".
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"И тот же господин (президент Украины Владимир) Зеленский, и его министр… Вот, у них новый министр обороны (Алексей Резников), который был вице-премьером <…> Вчера, по-моему, произнес, что Украина должна пригласить или уже пригласила англичан, канадцев и американцев на передовую линию на Донбассе. Через два часа сказал, что не будут приглашать - видимо, старшие товарищи ему объяснили, что он уже совсем зарвался", - рассказал министр.
"Поэтому - как говорят, когда описывают похожие процессы - поток сознания. Там не один поток сознания, там потоки сознания, которые разнонаправленны", - заключил Лавров.
Украинский министр обороны в воскресенье заявил, что Британии, Канаде и США следует разместить своих военных в тех районах страны, "которые могут стать позициями на передовой в случае крупномасштабного нападения России". Позднее Резников поправился, что Украине "не нужны американские солдаты, <…> нам нужно оружие и тому подобное".
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