https://ria.ru/20211207/ukraina-1762554643.html

Лавров назвал заявления руководства Украины потоками сознания

Лавров назвал заявления руководства Украины потоками сознания - РИА Новости, 07.12.2021

Лавров назвал заявления руководства Украины потоками сознания

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "потоками сознания" недавние заявления руководства Украины, указав, что свою позицию в Киеве меняют несколько раз на дню. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T13:51

2021-12-07T13:51

2021-12-07T15:15

украина

в мире

владимир зеленский

сергей лавров

алексей резников

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762571302_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c37875986f7ccde9d00146b75479607b.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "потоками сознания" недавние заявления руководства Украины, указав, что свою позицию в Киеве меняют несколько раз на дню."Вы назвали позицию украинского руководства двоякой, я думаю, вы им польстили", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости. Лавров добавил, что "в украинском руководстве сколько людей, столько и мнений, причем каждый из них свое мнение может менять по нескольку раз на дню"."И тот же господин (президент Украины Владимир) Зеленский, и его министр… Вот, у них новый министр обороны (Алексей Резников), который был вице-премьером <…> Вчера, по-моему, произнес, что Украина должна пригласить или уже пригласила англичан, канадцев и американцев на передовую линию на Донбассе. Через два часа сказал, что не будут приглашать - видимо, старшие товарищи ему объяснили, что он уже совсем зарвался", - рассказал министр."Поэтому - как говорят, когда описывают похожие процессы - поток сознания. Там не один поток сознания, там потоки сознания, которые разнонаправленны", - заключил Лавров.Украинский министр обороны в воскресенье заявил, что Британии, Канаде и США следует разместить своих военных в тех районах страны, "которые могут стать позициями на передовой в случае крупномасштабного нападения России". Позднее Резников поправился, что Украине "не нужны американские солдаты, <…> нам нужно оружие и тому подобное".

https://ria.ru/20211019/ukraina-1755199854.html

https://ria.ru/20210802/kamni-1744071980.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лавров: "В украинском руководстве сколько людей, столько и мнений" Лавров назвал «потоком сознания» заявления украинских политиков по Донбассу: «В украинском руководстве сколько людей, столько и мнений, и причём каждый из них может своё мнение менять по несколько раз на дню». 2021-12-07T13:51 true PT0M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, в мире, владимир зеленский, сергей лавров, алексей резников, россия