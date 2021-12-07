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Зеленский решил похоронить себя и экономику Украины
Украинский экс-министр рассказал об ударе по экономике страны - РИА Новости, 07.12.2021
Зеленский решил похоронить себя и экономику Украины
Новые договоренности с МВФ нанесут удар по экономике Украины и похоронят все надежды президента Владимира Зеленского переизбраться на второй срок. С таким... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T02:51
2021-12-07T09:31
в мире
украина
владимир зеленский
мвф
укргаздобыча
виктор суслов (украинский экономист)
ситуация на украине
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Новые договоренности с МВФ нанесут удар по экономике Украины и похоронят все надежды президента Владимира Зеленского переизбраться на второй срок. С таким заявлением в эфире телеканала "UkrLive" выступил экс-министр экономики страны Виктор Суслов.Ранее Зеленский заявил, что совет директоров МВФ завершил пересмотр программы о выделении Украине транша объемом около 700 миллионов долларов, программа МВФ будет продлена. Он сообщил, что эти средства направят на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19."Важнейший пункт, который содержится в меморандуме с МВФ, состоит в том, что, начиная с мая 2022 года, главная и единственная газодобывающая компания на Украине "Укргаздобыча", которая поставляет 14-15 миллиардов кубометров газа в год, будет продавать от 40 до 50 процентов газа исключительно на бирже с равным доступом для всех покупателей. А с 2024 года таким образом продавать будут 100 процентов добытого газа", - сказал Суслов.Данное требование МВФ поставит под серьезный удар не только развитие экономики в стране, но и жизни украинских граждан. Официальному Киеву придется закупать топливо по еще более высоким ценам, чем сейчас, предупредил эксперт."Поэтому то, что подписано, конечно, может Зеленский этого не понимает, это похоронит его личные любые надежды на избрание повторное на следующих президентских выборах. Это абсолютно нельзя было подписывать", - резюмировал Суслов.Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда долларов страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением 2,1 миллиарда после утверждения программы должны последовать перечисления оставшегося в четыре приема, примерно по 700 миллионов долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся - по итогам двух обзоров в 2021 году.
https://ria.ru/20211130/ukraina-1761405321.html
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в мире, украина, владимир зеленский, мвф, укргаздобыча, виктор суслов (украинский экономист), ситуация на украине
02:51 07.12.2021 (обновлено: 09:31 07.12.2021)
 
Украинский экс-министр рассказал об ударе по экономике страны

Экс-министр Суслов назвал новые договоренности Киева с МВФ ударом по экономике Украины

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Одногривенная купюра горит на газовой конфорке - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Новые договоренности с МВФ нанесут удар по экономике Украины и похоронят все надежды президента Владимира Зеленского переизбраться на второй срок. С таким заявлением в эфире телеканала "UkrLive" выступил экс-министр экономики страны Виктор Суслов.
Ранее Зеленский заявил, что совет директоров МВФ завершил пересмотр программы о выделении Украине транша объемом около 700 миллионов долларов, программа МВФ будет продлена. Он сообщил, что эти средства направят на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19.
"Важнейший пункт, который содержится в меморандуме с МВФ, состоит в том, что, начиная с мая 2022 года, главная и единственная газодобывающая компания на Украине "Укргаздобыча", которая поставляет 14-15 миллиардов кубометров газа в год, будет продавать от 40 до 50 процентов газа исключительно на бирже с равным доступом для всех покупателей. А с 2024 года таким образом продавать будут 100 процентов добытого газа", - сказал Суслов.
Данное требование МВФ поставит под серьезный удар не только развитие экономики в стране, но и жизни украинских граждан. Официальному Киеву придется закупать топливо по еще более высоким ценам, чем сейчас, предупредил эксперт.
"Поэтому то, что подписано, конечно, может Зеленский этого не понимает, это похоронит его личные любые надежды на избрание повторное на следующих президентских выборах. Это абсолютно нельзя было подписывать", - резюмировал Суслов.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября, 10:53
"Убивают экономику": на Украине призвали отказаться от "подачек" МВФ
Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда долларов страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением 2,1 миллиарда после утверждения программы должны последовать перечисления оставшегося в четыре приема, примерно по 700 миллионов долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся - по итогам двух обзоров в 2021 году.
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийМВФУкргаздобычаВиктор Суслов (украинский экономист)Ситуация на Украине
 
 
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