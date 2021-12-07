https://ria.ru/20211207/ugol-1762518963.html

На Алтае одного из глав сельсовета оштрафовали из-за дефицита угля

На Алтае одного из глав сельсовета оштрафовали из-за дефицита угля - РИА Новости, 07.12.2021

На Алтае одного из глав сельсовета оштрафовали из-за дефицита угля

Прокуратура Алтайского края проверила информацию о дефиците угля в Локтевском районе, главам сельсоветов вынесли представления, а одного из них оштрафовали,... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T11:35

2021-12-07T11:35

2021-12-07T11:35

экономика

происшествия

дефицит

алтайский край

локтевский район

россия

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БАРНАУЛ, 7 дек - РИА Новости. Прокуратура Алтайского края проверила информацию о дефиците угля в Локтевском районе, главам сельсоветов вынесли представления, а одного из них оштрафовали, сообщает краевое надзорное ведомство."Выявлены (в ходе проверки - ред.) просчеты в организации органами местного самоуправления централизованного теплоснабжения в связи с тем, что на момент начала отопительного сезона 2021-2022 годов муниципальными унитарными предприятиями Успенского, Кировского, Масальского, Ремовского и Гилевского сельсоветов не был сформирован установленный законодательством объем запасов угля. В связи с изложенным главам указанным сельсоветов и директорам МУПов прокурором района внесены представления с требованием устранить выявленные нарушения закона, обеспечить формирование необходимых запасов топлива для бесперебойного прохождения отопительного сезона", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что ведомство начало проверку, также проверку организовало СУСК РФ по региону. Как пишут в СМИ и соцсетях, жители Локтевского района с наступлением холодов начали мерзнуть и вынуждены незаконно рубить лес на дрова. Остальным приходится дрова покупать, но не всем они по карману, особенно пенсионерам."Директор МУП "Масальское ТС" по постановлению прокурора района привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в размере 30 тысяч рублей… В целях обеспечения надзора за соблюдением прав граждан прокурором Локтевского района организована горячая линия по телефону 8-385-86-3-11-66 для граждан, чьи права были нарушены в результате ненадлежащей организации теплоснабжения и реализации топлива населению", - уточняют в прокуратуре.Сообщается, что по каждому обращению будет организована проверка доводов с незамедлительным принятием мер прокурорского реагирования, направленных на устранение нарушений закона.

https://ria.ru/20211202/ugol-1761774075.html

https://ria.ru/20211115/defitsit-1759115105.html

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экономика, происшествия, дефицит, алтайский край, локтевский район, россия