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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211207/tsifrovizatsiya-1762533079.html
Цифровая Поднебесная. Как Китай готовится стать мировым диджитал-лидером
Цифровая Поднебесная. Как Китай готовится стать мировым диджитал-лидером - РИА Новости, 07.12.2021
Цифровая Поднебесная. Как Китай готовится стать мировым диджитал-лидером
Искусственный интеллект, сети пятого поколения, цифровые валюты и другие кибертехнологии уже стали неотъемлемой частью жизни людей. Цифровизация промышленности... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T12:50
2021-12-07T12:50
россия-китай: главное
экономика
технологии
шанхай
китай
си цзиньпин
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МОСКВА, 7 дек – – Проект "Россия-Китай: Главное". Искусственный интеллект, сети пятого поколения, цифровые валюты и другие кибертехнологии уже стали неотъемлемой частью жизни людей. Цифровизация промышленности – ключевой фактор экономического роста в новую эпоху. Поэтому правительства активно разрабатывают цифровые стратегии, стремятся привлечь или взрастить передовых специалистов, стать лидерами передовых разработок. Китай – не исключение. Пекин стремится к тому, чтобы устанавливать стандарты в важнейших технологических секторах, и по многим параметрам он уже лидирует. В стране действует ряд инициатив, самой известной из которых является "Сделано в Китае 2025". Помимо нее, есть еще и "Цифровой Китай", "Основной план-стратегия информационных технологий", "Широкополосный Китай" и "Интернет+". Достижения в рамках этих инициатив должны стать драйвером китайской экономики в ближайшие десятилетия.Большие данные для развитияКитай постепенно раскрывает свои планы на развитие в 14-м пятилетнем цикле. Так, министерство промышленности и информационных технологий выпустило пятилетний план развития больших данных. В нем перечислены шесть ключевых задач сектора, в том числе маркетизация данных, увеличение вычислительных мощностей, а также необходимость для Китая занять ведущую роль в разработке общемировых технологических стандартов. Кроме того, Пекину предстоит усилить контроль над трансграничной передачей данных.Объем индустрии больших данных в стране, вероятно, превысит три триллиона юаней (около 470 миллиардов долларов) к концу 2025 года, а годовой темп роста составит около 25 процентов, сообщили в министерстве промышленности и информационных технологий.В плане подчеркивается, что данные являются "фактором производства" и "национальным стратегическим ресурсом". В ближайшие пять лет будет создан рыночный механизм ценообразования для данных, появится больше передовых услуг, основанных на больших данных. Кроме того, технологии больших данных станут более понятными простым гражданам. Впрочем, сектор и так развивается стремительно в течение последних пяти лет, и к 2020 году его масштаб превысил один триллион юаней.Добавим, что в 2021 году в Китае заработал Закон о защите персональных данных, закон о безопасности данных, которые регулируют порядок хранения, обработки и перемещения данных компаниями и организациями, а также принят проект поправок к Антимонопольному закону 2007 года.Технологии для экологииМинистерство также объявило о планах ускорения интеграции цифровой и реальной экономики, что должно стать основой политики промышленного развития страны до 2025 года. В Китае стремительно развивается инициатива "5G+ промышленный интернет": уже создано более сотни крупных промышленных интернет-платформ, более 1800 промышленных интернет-проектов 5G+, охватывающих 10 ключевых отраслей, в том числе горнодобывающую промышленность, угольную промышленность и электроэнергетику.Как отметил академик Китайской инженерной академии Ни Гуаннань, активизация усилий по ускорению развития промышленного интернета значительно повысит эффективность производства. К этому власти КНР стремятся, чтобы как можно скорее достичь своих климатических целей – за 14-ю пятилетку сократить потребление энергии на единицу ВВП и объем выбросов углекислого газа на единицу ВВП на 13,5 и 18%, соответственно. В долгосрочной же перспективе это повысит конкурентоспособность промышленности Китая на мировой арене.Взращивание талантовЧтобы достичь всех этих целей Китаю необходимы талантливые разработчики. Власти намерены сосредоточить усилия на взращивании молодых специалистов, способных взять на себя ответственность за развитие страны.В сентябре Си Цзиньпин объявил, что Китай способен обучить большое количество высококлассных талантливых людей, которые затем станут ведущими мировыми учеными. К 2030 году китайские лаборатории и исследовательские центры должны стать местом притяжения высококлассных специалистов со всего мира.По словам председателя, в стране появятся специальные регионы, в которых будут обеспечены условия для развития талантливых исследователей. Такие зоны появятся в Пекине, Шанхае и районе Гуандун-Гонконг-Макао.
https://ria.ru/20210609/innovatsii-1736253204.html
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экономика, технологии, шанхай, китай, си цзиньпин
12:50 07.12.2021
 

Цифровая Поднебесная. Как Китай готовится стать мировым диджитал-лидером

© AFP 2021 / Nicolas AsfouriCтенд с камерами видеонаблюдения с искусственным интеллектом и технологией распознавания лиц в выставочном центре в Пекине
Cтенд с камерами видеонаблюдения с искусственным интеллектом и технологией распознавания лиц в выставочном центре в Пекине - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© AFP 2021 / Nicolas Asfouri
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МОСКВА, 7 дек – Проект "Россия-Китай: Главное". Искусственный интеллект, сети пятого поколения, цифровые валюты и другие кибертехнологии уже стали неотъемлемой частью жизни людей. Цифровизация промышленности – ключевой фактор экономического роста в новую эпоху. Поэтому правительства активно разрабатывают цифровые стратегии, стремятся привлечь или взрастить передовых специалистов, стать лидерами передовых разработок. Китай – не исключение. Пекин стремится к тому, чтобы устанавливать стандарты в важнейших технологических секторах, и по многим параметрам он уже лидирует. В стране действует ряд инициатив, самой известной из которых является "Сделано в Китае 2025". Помимо нее, есть еще и "Цифровой Китай", "Основной план-стратегия информационных технологий", "Широкополосный Китай" и "Интернет+". Достижения в рамках этих инициатив должны стать драйвером китайской экономики в ближайшие десятилетия.
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Китай стремится стать центром инноваций

Большие данные для развития

Китай постепенно раскрывает свои планы на развитие в 14-м пятилетнем цикле. Так, министерство промышленности и информационных технологий выпустило пятилетний план развития больших данных. В нем перечислены шесть ключевых задач сектора, в том числе маркетизация данных, увеличение вычислительных мощностей, а также необходимость для Китая занять ведущую роль в разработке общемировых технологических стандартов. Кроме того, Пекину предстоит усилить контроль над трансграничной передачей данных.
Объем индустрии больших данных в стране, вероятно, превысит три триллиона юаней (около 470 миллиардов долларов) к концу 2025 года, а годовой темп роста составит около 25 процентов, сообщили в министерстве промышленности и информационных технологий.
© AFP 2021 / STRПосетители конференции по облачным вычислениям и искусственному интеллекту в Китае
Посетители конференции по облачным вычислениям и искусственному интеллекту в Китае - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© AFP 2021 / STR
Посетители конференции по облачным вычислениям и искусственному интеллекту в Китае
В плане подчеркивается, что данные являются "фактором производства" и "национальным стратегическим ресурсом". В ближайшие пять лет будет создан рыночный механизм ценообразования для данных, появится больше передовых услуг, основанных на больших данных. Кроме того, технологии больших данных станут более понятными простым гражданам. Впрочем, сектор и так развивается стремительно в течение последних пяти лет, и к 2020 году его масштаб превысил один триллион юаней.
Добавим, что в 2021 году в Китае заработал Закон о защите персональных данных, закон о безопасности данных, которые регулируют порядок хранения, обработки и перемещения данных компаниями и организациями, а также принят проект поправок к Антимонопольному закону 2007 года.

Технологии для экологии

© AFP 2021 / STRПосетители конференции по облачным вычислениям и искусственному интеллекту в Китае
Посетители конференции по облачным вычислениям и искусственному интеллекту в Китае - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© AFP 2021 / STR
Посетители конференции по облачным вычислениям и искусственному интеллекту в Китае
Министерство также объявило о планах ускорения интеграции цифровой и реальной экономики, что должно стать основой политики промышленного развития страны до 2025 года. В Китае стремительно развивается инициатива "5G+ промышленный интернет": уже создано более сотни крупных промышленных интернет-платформ, более 1800 промышленных интернет-проектов 5G+, охватывающих 10 ключевых отраслей, в том числе горнодобывающую промышленность, угольную промышленность и электроэнергетику.
Как отметил академик Китайской инженерной академии Ни Гуаннань, активизация усилий по ускорению развития промышленного интернета значительно повысит эффективность производства. К этому власти КНР стремятся, чтобы как можно скорее достичь своих климатических целей – за 14-ю пятилетку сократить потребление энергии на единицу ВВП и объем выбросов углекислого газа на единицу ВВП на 13,5 и 18%, соответственно. В долгосрочной же перспективе это повысит конкурентоспособность промышленности Китая на мировой арене.
© AFP 2021 / STRПосетители конференции по облачным вычислениям и искусственному интеллекту в Китае
Посетители конференции по облачным вычислениям и искусственному интеллекту в Китае - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© AFP 2021 / STR
Посетители конференции по облачным вычислениям и искусственному интеллекту в Китае

Взращивание талантов

Чтобы достичь всех этих целей Китаю необходимы талантливые разработчики. Власти намерены сосредоточить усилия на взращивании молодых специалистов, способных взять на себя ответственность за развитие страны.
В сентябре Си Цзиньпин объявил, что Китай способен обучить большое количество высококлассных талантливых людей, которые затем станут ведущими мировыми учеными. К 2030 году китайские лаборатории и исследовательские центры должны стать местом притяжения высококлассных специалистов со всего мира.
По словам председателя, в стране появятся специальные регионы, в которых будут обеспечены условия для развития талантливых исследователей. Такие зоны появятся в Пекине, Шанхае и районе Гуандун-Гонконг-Макао.
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Россия-Китай: ГлавноеЭкономикаТехнологииШанхайКитайСи Цзиньпин
 
 
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