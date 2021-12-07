https://ria.ru/20211207/travmatika-1762587737.html
Сенатор предложил обсудить запрет свободной продажи травматического оружия
Сенатор предложил обсудить запрет свободной продажи травматического оружия - РИА Новости, 07.12.2021
Сенатор предложил обсудить запрет свободной продажи травматического оружия
Необходимо изучить возможность введения запрета на свободную продажу травматического оружия, которое, как показывали события последних дней, так легко... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T16:02
2021-12-07T16:02
2021-12-07T16:16
стрельба в мфц на юго-востоке москвы
происшествия
москва
совет федерации рф
александр башкин
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Необходимо изучить возможность введения запрета на свободную продажу травматического оружия, которое, как показывали события последних дней, так легко переделывается в боевое, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин после стрельбы в московском МФЦ."Это вопрос, о запрете свободной продажи травматического оружия, надо очень внимательно изучить. Если такая инициатива поступит к нам, я думаю, она будет должным образом изучена", - сказал он.Башкин подчеркнул, что, как показали сегодняшние события в МФЦ "Рязанский", а также недавний инцидент с водителем Cadillac, устроившим стрельбу на Большой Грузинской улице в Москве, травматическое оружие легко переделать в боевое."Мне вообще до сих пор неясна цель травматического оружия. Охотничье - понятно, пневматическое, нарезное - тоже. Но цель травматического? Наносить травмы?" - заявил сенатор.Ранее мэр Москвы Сергей сообщил, что В МФЦ "Рязанский" в результате стрельбы погибли два человека, трое пострадали. По данным ряда СМИ, стрелок использовал травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами.
https://ria.ru/20211207/mfts-1762583384.html
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стрельба в мфц на юго-востоке москвы, происшествия, москва, совет федерации рф, александр башкин
16:02 07.12.2021 (обновлено: 16:16 07.12.2021)
Сенатор предложил обсудить запрет свободной продажи травматического оружия
Сенатор Башкин предложил обсудить запрет свободной продажи травматического оружия