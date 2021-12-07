Суд отказался взыскать с "Аргументов и фактов" деньги из-за фото "Ждуна"
Суд отказался взыскать с "Аргументов и фактов" 59 миллионов рублей из-за фото "Ждуна"
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск владельца прав на произведение с условным наименованием "Ждун" компании "Си Ди Лэнд контакт" (CD Land), требовавшей взыскать около 59 миллионов рублей с еженедельника "Аргументы и факты", говорится в опубликованном во вторник решении суда.
Истец посчитал, что газета нарушила его права на произведение, разместив на первой странице одного из номеров в мае 2018 года переработанное фотоизображение "Ждуна" в качестве иллюстрации к статье "Отгремели праздники... А ветераны по-прежнему ждут жилья". Сумму иска правообладатель рассчитал как двукратную стоимость (21 рубль) всех экземпляров газеты (тираж – более 1,4 миллиона штук).
Суд, отказывая в иске, сослался на норму Гражданского кодекса, которая разрешает создание и использование без согласия правообладателя и выплаты ему вознаграждения произведений в жанре литературной, музыкальной или иной пародии либо в жанре карикатуры.
"Фотоколлаж… имеет иронический, комический эффект с элементами сатиры. Исследуемое изображение… относится к жанру карикатуры", - отметил суд.
CD Land ведет многочисленные судебные разбирательства с компаниями и предпринимателями, тем или иным образом нарушающими ее права на образ "Ждуна". Самые известные из них – споры с "Мегафоном", производителем игрушек "Играмир", соцсетью "ВКонтакте", хоккейным клубом "Спартак", интернет-ритейлером "Озон". Иск CD Land к "Аргументам и фактам" – на данный момент самый крупный за всю историю разбирательств.
CD Land владеет на территории России исключительными правами на произведение "Ждун" на основании лицензионного договора, заключенного в апреле 2017 года с его автором, Маргарет ван Брифорт. "Ждун" представляет собой фантазийное существо с головой морского слона и телом личинки, выполненным в положении сидя без ног, но с руками человека. Скульптура символизирует терпеливое пассивное ожидание. В русскоязычном интернете скульптура стала популярным мемом и объектом шуток.