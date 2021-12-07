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Суд отказался взыскать с "Аргументов и фактов" деньги из-за фото "Ждуна"
Суд отказался взыскать с "Аргументов и фактов" деньги из-за фото "Ждуна" - РИА Новости, 07.12.2021
Суд отказался взыскать с "Аргументов и фактов" деньги из-за фото "Ждуна"
Арбитражный суд Москвы отклонил иск владельца прав на произведение с условным наименованием "Ждун" компании "Си Ди Лэнд контакт" (CD Land), требовавшей взыскать РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T12:03
2021-12-07T12:03
технологии
москва
аргументы и факты (издательство)
мегафон
россия
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск владельца прав на произведение с условным наименованием "Ждун" компании "Си Ди Лэнд контакт" (CD Land), требовавшей взыскать около 59 миллионов рублей с еженедельника "Аргументы и факты", говорится в опубликованном во вторник решении суда.Истец посчитал, что газета нарушила его права на произведение, разместив на первой странице одного из номеров в мае 2018 года переработанное фотоизображение "Ждуна" в качестве иллюстрации к статье "Отгремели праздники... А ветераны по-прежнему ждут жилья". Сумму иска правообладатель рассчитал как двукратную стоимость (21 рубль) всех экземпляров газеты (тираж – более 1,4 миллиона штук).Суд, отказывая в иске, сослался на норму Гражданского кодекса, которая разрешает создание и использование без согласия правообладателя и выплаты ему вознаграждения произведений в жанре литературной, музыкальной или иной пародии либо в жанре карикатуры.CD Land ведет многочисленные судебные разбирательства с компаниями и предпринимателями, тем или иным образом нарушающими ее права на образ "Ждуна". Самые известные из них – споры с "Мегафоном", производителем игрушек "Играмир", соцсетью "ВКонтакте", хоккейным клубом "Спартак", интернет-ритейлером "Озон". Иск CD Land к "Аргументам и фактам" – на данный момент самый крупный за всю историю разбирательств.CD Land владеет на территории России исключительными правами на произведение "Ждун" на основании лицензионного договора, заключенного в апреле 2017 года с его автором, Маргарет ван Брифорт. "Ждун" представляет собой фантазийное существо с головой морского слона и телом личинки, выполненным в положении сидя без ног, но с руками человека. Скульптура символизирует терпеливое пассивное ожидание. В русскоязычном интернете скульптура стала популярным мемом и объектом шуток.
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технологии, москва, аргументы и факты (издательство), мегафон, россия
12:03 07.12.2021
 
Суд отказался взыскать с "Аргументов и фактов" деньги из-за фото "Ждуна"

Суд отказался взыскать с "Аргументов и фактов" 59 миллионов рублей из-за фото "Ждуна"

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск владельца прав на произведение с условным наименованием "Ждун" компании "Си Ди Лэнд контакт" (CD Land), требовавшей взыскать около 59 миллионов рублей с еженедельника "Аргументы и факты", говорится в опубликованном во вторник решении суда.
Истец посчитал, что газета нарушила его права на произведение, разместив на первой странице одного из номеров в мае 2018 года переработанное фотоизображение "Ждуна" в качестве иллюстрации к статье "Отгремели праздники... А ветераны по-прежнему ждут жилья". Сумму иска правообладатель рассчитал как двукратную стоимость (21 рубль) всех экземпляров газеты (тираж – более 1,4 миллиона штук).
Человек в костюме Ждуна - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
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Суд, отказывая в иске, сослался на норму Гражданского кодекса, которая разрешает создание и использование без согласия правообладателя и выплаты ему вознаграждения произведений в жанре литературной, музыкальной или иной пародии либо в жанре карикатуры.
"Фотоколлаж… имеет иронический, комический эффект с элементами сатиры. Исследуемое изображение… относится к жанру карикатуры", - отметил суд.
CD Land ведет многочисленные судебные разбирательства с компаниями и предпринимателями, тем или иным образом нарушающими ее права на образ "Ждуна". Самые известные из них – споры с "Мегафоном", производителем игрушек "Играмир", соцсетью "ВКонтакте", хоккейным клубом "Спартак", интернет-ритейлером "Озон". Иск CD Land к "Аргументам и фактам" – на данный момент самый крупный за всю историю разбирательств.
CD Land владеет на территории России исключительными правами на произведение "Ждун" на основании лицензионного договора, заключенного в апреле 2017 года с его автором, Маргарет ван Брифорт. "Ждун" представляет собой фантазийное существо с головой морского слона и телом личинки, выполненным в положении сидя без ног, но с руками человека. Скульптура символизирует терпеливое пассивное ожидание. В русскоязычном интернете скульптура стала популярным мемом и объектом шуток.
Скульптура Homunculus Loxodontus Маргрит ван Брифорт - РИА Новости, 1920, 09.07.2020
9 июля 2020, 16:51
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ТехнологииМоскваАргументы и факты (издательство)МегафонРоссия
 
 
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