https://ria.ru/20211207/studenty-1762541869.html

Минобрнауки ответило на вопрос об обучении студентов из ЮАР

Минобрнауки ответило на вопрос об обучении студентов из ЮАР - РИА Новости, 07.12.2021

Минобрнауки ответило на вопрос об обучении студентов из ЮАР

Минобрнауки действует в соответствии с решениями оперштаба, сообщила пресс-служба ведомства на вопрос РИА Новости о том, будет ли министерство вводить... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T13:03

2021-12-07T13:03

2021-12-07T13:11

образование - общество

юар

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

омикрон-штамм коронавируса

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Минобрнауки действует в соответствии с решениями оперштаба, сообщила пресс-служба ведомства на вопрос РИА Новости о том, будет ли министерство вводить ограничения и переводить на дистанционное обучение студентов из ЮАР."Минобрнауки России действует в соответствии с решениями оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации и рекомендациями Роспотребнадзора", - сообщила пресс-служба.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта", он выявлен уже на всех континентах.

https://ria.ru/20211207/omikron-1762515323.html

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