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https://ria.ru/20211207/studenty-1762541869.html
Минобрнауки ответило на вопрос об обучении студентов из ЮАР
Минобрнауки ответило на вопрос об обучении студентов из ЮАР - РИА Новости, 07.12.2021
Минобрнауки ответило на вопрос об обучении студентов из ЮАР
Минобрнауки действует в соответствии с решениями оперштаба, сообщила пресс-служба ведомства на вопрос РИА Новости о том, будет ли министерство вводить... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T13:03
2021-12-07T13:11
образование - общество
юар
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
омикрон-штамм коронавируса
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Минобрнауки действует в соответствии с решениями оперштаба, сообщила пресс-служба ведомства на вопрос РИА Новости о том, будет ли министерство вводить ограничения и переводить на дистанционное обучение студентов из ЮАР."Минобрнауки России действует в соответствии с решениями оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации и рекомендациями Роспотребнадзора", - сообщила пресс-служба.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта", он выявлен уже на всех континентах.
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образование - общество, юар, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), омикрон-штамм коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:03 07.12.2021 (обновлено: 13:11 07.12.2021)
 
Минобрнауки ответило на вопрос об обучении студентов из ЮАР

Минобрнауки об обучении студентов из ЮАР: действуем по решениям оперштаба

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПустая аудитория Национального исследовательского технологического университета "МИСиС"
Пустая аудитория Национального исследовательского технологического университета МИСиС - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Минобрнауки действует в соответствии с решениями оперштаба, сообщила пресс-служба ведомства на вопрос РИА Новости о том, будет ли министерство вводить ограничения и переводить на дистанционное обучение студентов из ЮАР.
"Минобрнауки России действует в соответствии с решениями оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации и рекомендациями Роспотребнадзора", - сообщила пресс-служба.
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта", он выявлен уже на всех континентах.
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Распространение коронавирусаОбразование - ОбществоЮАРМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Омикрон-штамм коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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