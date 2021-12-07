https://ria.ru/20211207/ssha-1762628740.html

США ограничены в возможностях сдержать "вторжение" России, заявила Нуланд

США ограничены в возможностях сдержать "вторжение" России, заявила Нуланд - РИА Новости, 07.12.2021

США ограничены в возможностях сдержать "вторжение" России, заявила Нуланд

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на закрытом брифинге для сенаторов признала, что возможности американской администрации предотвратить российское... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T18:29

2021-12-07T18:29

2021-12-07T18:29

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виктория нуланд

ситуация на украине

россия

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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на закрытом брифинге для сенаторов признала, что возможности американской администрации предотвратить российское вторжение на Украину ограничены, несмотря на жесткость подготовленных санкций, передает телекомпания CNN."Нуланд обрисовала пакет жестких санкций, который готовит администрация в ответ на потенциальную российскую атаку, но признала, что возможности США сдержать вторжение довольно ограничены", - сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с содержанием состоявшегося накануне брифинга.Американские чиновники говорят, что им неясны намерения России, которую они обвиняют в стягивании крупных сил к Украине. Ожидается, что ситуация на границе двух стран станет темой сегодняшнего разговора президентов Джо Байдена и Владимира Путина.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211207/vertolety-1762481534.html

https://ria.ru/20211206/peregovory-1762336204.html

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в мире, украина, сша, нато, виктория нуланд, ситуация на украине, россия