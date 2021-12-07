https://ria.ru/20211207/soglasheniya-1762660800.html

США готовы помочь продвижению Минских соглашений, заявил Белый дом

США готовы помочь продвижению Минских соглашений, заявил Белый дом - РИА Новости, 07.12.2021

США готовы помочь продвижению Минских соглашений, заявил Белый дом

США готовы способствовать продвижению минских соглашений, заявил на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T23:25

2021-12-07T23:25

2021-12-07T23:25

в мире

украина

сша

ситуация в днр и лнр

минские соглашения

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. США готовы способствовать продвижению минских соглашений, заявил на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."Соединенные Штаты… также готовы поддержать усилия по продвижению минских соглашений в поддержку нормандского формата", - сказал Салливан.

https://ria.ru/20211207/posledstviya-1762658041.html

украина

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в мире, украина, сша, ситуация в днр и лнр, минские соглашения, джейк салливан