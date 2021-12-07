https://ria.ru/20211207/shtammy-1762523575.html
Эксперт рассказал, можно ли заразиться несколькими штаммами коронавируса
Эксперт рассказал, можно ли заразиться несколькими штаммами коронавируса - РИА Новости, 07.12.2021
Эксперт рассказал, можно ли заразиться несколькими штаммами коронавируса
Возможно заражение несколькими штаммами коронавируса одновременно, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T11:52
2021-12-07T11:52
2021-12-07T11:52
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
камиль хафизов
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Возможно заражение несколькими штаммами коронавируса одновременно, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов."Возможно заражение несколькими штаммами одновременно. При этом скорость размножения вируса внутри организма пациента может быть разной. То есть вы заразитесь двумя, но какой-то из них начнет побеждать", - сказал Хафизов в в эфире YouTube канала "Соловьев Live".Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта", он выявлен уже на всех континентах.
https://ria.ru/20211207/omikron-1762484468.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, камиль хафизов
Эксперт рассказал, можно ли заразиться несколькими штаммами коронавируса
Эксперт Хафизов: заражение несколькими штаммами коронавируса одновременно возможно