https://ria.ru/20211207/shizofreniya-1762632966.html

Ученые назвали болезнь, при которой в пять раз чаще умирают от COVID-19

Ученые назвали болезнь, при которой в пять раз чаще умирают от COVID-19 - РИА Новости, 07.12.2021

Ученые назвали болезнь, при которой в пять раз чаще умирают от COVID-19

Люди с психотическими расстройствами, такими как шизофрения, в пять раз чаще умирают от COVID-19 и в три раза чаще попадают в больницу, свидетельствуют данные... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T18:46

2021-12-07T18:46

2021-12-07T18:46

распространение коронавируса

наука

великобритания

манчестерский университет

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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ЛОНДОН, 7 дек - РИА Новости. Люди с психотическими расстройствами, такими как шизофрения, в пять раз чаще умирают от COVID-19 и в три раза чаще попадают в больницу, свидетельствуют данные исследования Манчестерского университета, опубликованного в журнале "Молекулярная психиатрия"."У людей с психотическими расстройствами вероятность смерти от COVID-19 в 4,84 раза выше, чем у людей без тяжелых психических заболеваний. Вероятность смерти от COVID-19 была в 3,76 раза выше у людей с биполярным расстройством и в 1,99 раза выше у людей с серьезным депрессивным расстройством", - говорится в исследовании.Кроме того, ученые выяснили, что среди людей с COVID-19 у лиц с психотическими или биполярными расстройствами были самые высокие показатели инфицирования, приводящие к госпитализации: 35,8% и 37,3% соответственно, по сравнению с 16,6% среди лиц без тяжелых психических заболеваний. При этом среди людей с COVID-19, которые были госпитализированы, более половины людей с психотическими расстройствами - 52,6% - не выжили по сравнению с 37,5% среди тех, у кого не было тяжелых психических заболеваний.Отмечается, что исследование проводилось в британском Биобанке, который представляет собой крупномасштабную биомедицинскую базу данных и исследовательский ресурс, содержащий генетическую информацию, информацию об образе жизни и здоровье полумиллиона участников-добровольцев из Великобритании. Из лиц, включенных в это исследование, у 1 925 человек была зарегистрирована шизофрения или другие психотические расстройства в течение жизни, у 1 483 человек было биполярное расстройство и у 41 448 человек было серьезное депрессивное расстройство. Их данные сравнивались с данными 402 440 участников Биобанка, у которых не было указанной истории этих состояний.Участники исследования отслеживались с 31 января 2020 года, первой смерти, связанной с COVID-19 в Великобритании, до 28 февраля 2021 года. В общей сложности 16 282 человека дали положительный результат на COVID-19, при этом 2 885 были госпитализированы и 1 081 человек умер.Хотя участники Биобанка в настоящее время в основном старше 65 лет и на 95% белые, авторы утверждают, что результаты исследования тем не менее имеют важное значение для общественного здравоохранения."Более высокие показатели неблагоприятных исходов COVID-19 среди людей с тяжелыми психическими заболеваниями были частично связаны с целым рядом факторов, включая принадлежность к мужскому полу, принадлежность к этническому меньшинству, пожилой возраст и наличие определенных респираторных и метаболических заболеваний", - добавили авторы исследования.

https://ria.ru/20210922/kovid-1751185172.html

https://ria.ru/20210725/kategoriya-1742814789.html

https://ria.ru/20210512/koronavirus-1731872275.html

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наука, великобритания, манчестерский университет, здоровье - общество, коронавирус covid-19