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Тела еще 13 погибших подняли на поверхность из шахты "Листвяжная"
Тела еще 13 погибших подняли на поверхность из шахты "Листвяжная" - РИА Новости, 07.12.2021
Тела еще 13 погибших подняли на поверхность из шахты "Листвяжная"
Тела еще 13 погибших извлекли из шахты "Листвяжная" в Кемеровской области, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T17:27
2021-12-07T19:21
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
происшествия
кемеровская область
сергей цивилев
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Тела еще 13 погибших извлекли из шахты "Листвяжная" в Кемеровской области, сообщили в пресс-службе МЧС России.Как уточняется в телеграм-канале губернатора Сергея Цивилева, это останки 12 шахтеров и одного горноспасателя."Продолжаются поиски еще двух шахтеров", — рассказали в ведомстве. Двадцать пятого ноября на предприятии в Белово Кемеровской области произошло задымление. Под землей в этот момент находились 285 человек. Большинство из них покинули забой, а за оставшимися отправились горноспасатели. Позднее их отозвали из-за угрозы взрыва.Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек, из них 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали более сотни человек. После аварии задержали директора шахты Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молоствова и начальника участка Сергея Герасименка. Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям: о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов и халатности. По последнему проходят сотрудники Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Всем грозит до семи лет тюрьмы.Как заявил Владимир Путин, ссылаясь на доклад СК, руководство скрывало чрезмерную загазованность метаном, а показания датчиков токсичных газов фальсифицировали."Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей этого топлива в России.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, происшествия, кемеровская область, сергей цивилев
17:27 07.12.2021 (обновлено: 19:21 07.12.2021)
 
Тела еще 13 погибших подняли на поверхность из шахты "Листвяжная"

Тела еще 13 погибших подняли на поверхность из шахты "Листвяжная" в Кузбассе

© РИА Новости / Александр КряжевУказатель на шахту "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар
Указатель на шахту Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Тела еще 13 погибших извлекли из шахты "Листвяжная" в Кемеровской области, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Как уточняется в телеграм-канале губернатора Сергея Цивилева, это останки 12 шахтеров и одного горноспасателя.
"Продолжаются поиски еще двух шахтеров", — рассказали в ведомстве.
Двадцать пятого ноября на предприятии в Белово Кемеровской области произошло задымление. Под землей в этот момент находились 285 человек. Большинство из них покинули забой, а за оставшимися отправились горноспасатели. Позднее их отозвали из-за угрозы взрыва.
Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек, из них 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали более сотни человек.
Полицейская машина на пути к шахте Листвяжная в городе Белово - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
17:03
"Листвяжная" выплатила семьям погибших и пострадавшим 448 миллионов рублей
После аварии задержали директора шахты Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молоствова и начальника участка Сергея Герасименка. Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям: о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов и халатности. По последнему проходят сотрудники Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Всем грозит до семи лет тюрьмы.
Как заявил Владимир Путин, ссылаясь на доклад СК, руководство скрывало чрезмерную загазованность метаном, а показания датчиков токсичных газов фальсифицировали.
"Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей этого топлива в России.
"Это отцы, братья, мужья". Траур по погибшим на шахте "Листвяжная"
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.

Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
1 из 9

Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".

Местные жители несут цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
2 из 9

В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".

Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
3 из 9

Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".

Жители поселка Грамотеино Кемеровской области во время возложения цветов к мемориалу работникам Военизированной горноспасательной части на аллее Шахтерская слава
4 из 9

Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.

Цветы у мемориала работникам Военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) на аллее Шахтерская слава в Кемеровской области
5 из 9

На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".

Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
6 из 9

Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.

Местные жители несут цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
7 из 9

Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.

Цветы в память о погибших на шахте Листвяжная у мемориала погибшим шахтерам Кузбасса в Кемерове
8 из 9

Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

Приспущенный флаг на здании администрации Кемеровской области
9 из 9

В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
2 из 9

В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
3 из 9

Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
4 из 9

Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 9

На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 9

Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
7 из 9

Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
9 из 9

В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияАвария на шахте "Листвяжная" в КузбассеПроисшествияКемеровская областьСергей Цивилев
 
 
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