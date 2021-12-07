https://ria.ru/20211207/shakhta-1762612596.html

Тела еще 13 погибших подняли на поверхность из шахты "Листвяжная"

Тела еще 13 погибших подняли на поверхность из шахты "Листвяжная" - РИА Новости, 07.12.2021

Тела еще 13 погибших подняли на поверхность из шахты "Листвяжная"

Тела еще 13 погибших извлекли из шахты "Листвяжная" в Кемеровской области, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T17:27

2021-12-07T17:27

2021-12-07T19:21

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

происшествия

кемеровская область

сергей цивилев

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Тела еще 13 погибших извлекли из шахты "Листвяжная" в Кемеровской области, сообщили в пресс-службе МЧС России.Как уточняется в телеграм-канале губернатора Сергея Цивилева, это останки 12 шахтеров и одного горноспасателя."Продолжаются поиски еще двух шахтеров", — рассказали в ведомстве. Двадцать пятого ноября на предприятии в Белово Кемеровской области произошло задымление. Под землей в этот момент находились 285 человек. Большинство из них покинули забой, а за оставшимися отправились горноспасатели. Позднее их отозвали из-за угрозы взрыва.Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек, из них 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали более сотни человек. После аварии задержали директора шахты Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молоствова и начальника участка Сергея Герасименка. Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям: о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов и халатности. По последнему проходят сотрудники Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Всем грозит до семи лет тюрьмы.Как заявил Владимир Путин, ссылаясь на доклад СК, руководство скрывало чрезмерную загазованность метаном, а показания датчиков токсичных газов фальсифицировали."Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей этого топлива в России.

https://ria.ru/20211207/vyplaty-1762604969.html

россия

кемеровская область

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, происшествия, кемеровская область, сергей цивилев