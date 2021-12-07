19:36 07.12.2021 (обновлено: 22:40 07.12.2021)
Зеленский ввел санкции против двух крымских депутатов
Зеленский ввел санкции на десять лет против крымских депутатов Бахарева и Ставицкого
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский выступает на мероприятии по случаю 30-летия ВСУ на площади Свободы в городе Харькове
КИЕВ, 7 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении на десять лет санкций против кандидата от "Единой России" по Керченскому округу Константина Бахарева и кандидата от Российской экологической партии "Зеленые" Юрия Ставицкого, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства во вторник.
"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины, постановляю: ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 ноября 2021 года "О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" (прилагается)", — говорится в тексте указа.
В приложениях к документу указаны Бахарев и Ставицкий. Им на десять лет заблокируют активы, ограничат торговые операции, запретят вывод капиталов с Украины. Также будет остановлено выполнение экономических и финансовых обязательств, аннулированы лицензии и разрешения, запрещено участие в приватизации и аренде госимущества.
Также аналогичные меры будут применены к кандидату от российской партии "Зеленые" Владимиру Сорокину. Зеленский своим указом дополнил и санкционный список участников организации проведения выборов в Государственную думу в Крыму. В частности, он применил санкции к ряду членов избирательных комиссий.
Выборы в ГД России прошли 17-19 сентября. СНБО Украины 15 октября утвердил персональные санкции против 237 человек, которые принимали участие в организации проведения выборов в Госдуму "в Крыму и Донбассе", хотя на территории Донбасса выборы не проводились.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отмечал, что эти санкции Киева — бессмысленный шаг, поскольку выборы проводятся по законам России, и такая мера со стороны Украины не будет иметь никакого эффекта.