https://ria.ru/20211207/sammit-1762499856.html

Глава Якутии пригласил Ди Каприо на Всемирный саммит по вечной мерзлоте

Глава Якутии пригласил Ди Каприо на Всемирный саммит по вечной мерзлоте - РИА Новости, 07.12.2021

Глава Якутии пригласил Ди Каприо на Всемирный саммит по вечной мерзлоте

Глава Якутии Айсен Николаев пригласил Леонардо Ди Каприо на Всемирный саммит по проблемам вечной мерзлоты, который пройдет в республике в 2023 году. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T09:45

2021-12-07T09:45

2021-12-07T10:08

экология

арктический совет

айсен николаев

леонардо ди каприо

республика саха (якутия)

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости, Дарья Ураева. Глава Якутии Айсен Николаев пригласил Леонардо Ди Каприо на Всемирный саммит по проблемам вечной мерзлоты, который пройдет в республике в 2023 году.Летом экоактивистка Роза Дьячковская заявила, что смогла добиться реакции Ди Каприо на просьбу помочь Якутии в борьбе с лесными пожарами, в качестве доказательства она опубликована на своей странице в Instagram скриншоты переписки.По словам главы Якутии, никаких предложений от Ди Каприо или его представителей в республику не поступало."Я знаю, что Леонардо Ди Каприо на самом деле человек, который занимается экологической тематикой, он неравнодушен к проблемам сохранения разных видов животных, биоразнообразия на Земле. Актера беспокоит изменение климата на планете", - сказал Николаев в интервью РИА Новости."У нас в 2023 году в рамках председательства России в Арктическом совете будет большой Всемирный саммит по вечной мерзлоте. Я приглашаю Ди Каприо приехать, поговорить, выступить - и, может быть, он поделится с нами опытом, в том числе, в сфере борьбы за сохранение вечной мерзлоты", - добавил глава региона.Как отметил Николаев, вопросы изменения климата должны решаться всем человечеством."Мне очень не нравится, что, говоря о популярной сегодня теме углеродной нейтральности, учитываются коммерческие интересы определенных компаний. Причем все они, как ни странно, американские или западноевропейские. Здесь должен быть абсолютный паритет. Человечество в одной лодке, это глобальная проблема", - подчеркнул он.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210712/yakutiya-1740934222.html

https://ria.ru/20211114/tunberg-1758960930.html

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экология, арктический совет, айсен николаев, леонардо ди каприо, республика саха (якутия)