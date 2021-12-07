11:17 07.12.2021 (обновлено: 11:27 07.12.2021)
Земмур назвал реакцию России на приближение НАТО законной
Кандидат в президенты Франции Земмур назвал реакцию России на приближение НАТО законной
© AP Photo / Bob EdmeПлакаты с изображением Эрика Земмура в Биарицце
© AP Photo / Bob Edme
ПАРИЖ, 7 дек – РИА Новости. Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур заявил, что считает абсолютно законным острожное отношение России к продвижению НАТО к ее границам, при этом он подчеркнул, что суверенитет Украины должен соблюдаться.
"Суверенитет Украины должен соблюдаться. Суверенитет всех наций должен соблюдаться", - сказал Земмур в эфире телеканала BFMTV. Он отметил, что "Украина была русской на протяжении веков". "Поэтому понятно, что Россия не хочет иметь американцев и НАТО у своих границ… Абсолютно легитимно, что Россия очень осторожна к тому, что НАТО бесконечно продвигается. Это абсолютно нормально. Но с другой стороны, Украина сегодня - суверенное государство, и ее суверенитет должен соблюдаться", - подчеркнул он.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.