https://ria.ru/20211207/rossiya-1762514979.html

Земмур назвал реакцию России на приближение НАТО законной

Земмур назвал реакцию России на приближение НАТО законной - РИА Новости, 07.12.2021

Земмур назвал реакцию России на приближение НАТО законной

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур заявил, что считает абсолютно законным острожное отношение России к продвижению НАТО к ее границам, при этом он... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T11:17

2021-12-07T11:17

2021-12-07T11:27

украина

франция

нато

россия

эрик земмур

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761515011_0:149:3057:1869_1920x0_80_0_0_2334e59c924f7a5d55fd5871f3bf1e0f.jpg

ПАРИЖ, 7 дек – РИА Новости. Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур заявил, что считает абсолютно законным острожное отношение России к продвижению НАТО к ее границам, при этом он подчеркнул, что суверенитет Украины должен соблюдаться."Суверенитет Украины должен соблюдаться. Суверенитет всех наций должен соблюдаться", - сказал Земмур в эфире телеканала BFMTV. Он отметил, что "Украина была русской на протяжении веков". "Поэтому понятно, что Россия не хочет иметь американцев и НАТО у своих границ… Абсолютно легитимно, что Россия очень осторожна к тому, что НАТО бесконечно продвигается. Это абсолютно нормально. Но с другой стороны, Украина сегодня - суверенное государство, и ее суверенитет должен соблюдаться", - подчеркнул он.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211205/zemmur-1762294199.html

https://ria.ru/20211106/frantsiya-1757548189.html

украина

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, франция, нато, россия, эрик земмур, в мире