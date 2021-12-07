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Депутаты Ленинградской области поддержали законопроект о QR-кодах

Депутаты Ленинградской области поддержали законопроект о QR-кодах - РИА Новости, 07.12.2021

Депутаты Ленинградской области поддержали законопроект о QR-кодах

Депутаты законодательного собрания Ленинградской области поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, которые вводят... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T17:19

2021-12-07T17:19

2021-12-07T17:19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ленинградской области поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, которые вводят использование QR-кодов в общественных местах, сообщил РИА Новости представитель парламента региона."Депутаты на пленарном заседании поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, которые вводят использование QR-кодов в общественных местах. За проголосовали 32 депутата, против – 10", - сказал собеседник агентства.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте.Первый подразумевает возможность посещения мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, либо подтверждающего документа о том, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцинации.Согласно второму, QR-коды будут необходимы на железнодорожном транспорте и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.

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