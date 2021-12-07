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Назарбаев назвал Путина человеком слова
Назарбаев назвал Путина человеком слова - РИА Новости, 07.12.2021
Назарбаев назвал Путина человеком слова
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну дал высокую оценку профессиональным и человеческим данным... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T16:52
2021-12-07T16:52
в мире
казахстан
владимир путин
нурсултан назарбаев
оливер стоун
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АЛМА-АТА, 7 дек - РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну дал высокую оценку профессиональным и человеческим данным президента России Владимира Путина, назвав его человеком слова и искренним патриотом."Во-первых, у него (Путина - ред.) есть принципы, во-вторых, он сказал - держит слово. Это для политика редкое дело. Если он сказал, и если выполнение обещанного даже вредит, он все равно это делает. И все эти годы показывают, что он друзей не сдает, верный в дружбе. Его искренний патриотизм достоин уважения", - рассказал Назарбаев в интервью, вошедшем в фильм "Казах. История золотого человека", очередную серию которого во вторник показывают республиканские телеканалы.Кроме того, экс-президент Казахстана резко выразился в адрес критиков российского лидера на Западе."Когда я слышу, что на Западе его рисуют чуть ли не рядом с Гитлером - это просто тупость", - сказал Назарбаев.Бывший казахстанский президент рассказал, что на одной из первых встреч с Путиным между ними состоялся разговор, заложивший основу длительному и плодотворному сотрудничеству."У нас с ним был один разговор один на один, который положил начало полному доверию между нами. И с тех пор 20 лет наши отношения только развивались, не ухудшались... Совсем был неопытный, когда пришел, и потом он постепенно набирал, потому я его ценю и уважаю и как человека, и как политика", - поделился Назарбаев.
https://ria.ru/20211204/krym-1762190734.html
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в мире, казахстан, владимир путин, нурсултан назарбаев, оливер стоун
16:52 07.12.2021
 
Назарбаев назвал Путина человеком слова

Экс-президент Казахстана Назарбаев назвал Путина человеком слова и искренним патриотом

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / POOL
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АЛМА-АТА, 7 дек - РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну дал высокую оценку профессиональным и человеческим данным президента России Владимира Путина, назвав его человеком слова и искренним патриотом.
"Во-первых, у него (Путина - ред.) есть принципы, во-вторых, он сказал - держит слово. Это для политика редкое дело. Если он сказал, и если выполнение обещанного даже вредит, он все равно это делает. И все эти годы показывают, что он друзей не сдает, верный в дружбе. Его искренний патриотизм достоин уважения", - рассказал Назарбаев в интервью, вошедшем в фильм "Казах. История золотого человека", очередную серию которого во вторник показывают республиканские телеканалы.
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Кроме того, экс-президент Казахстана резко выразился в адрес критиков российского лидера на Западе.
"Когда я слышу, что на Западе его рисуют чуть ли не рядом с Гитлером - это просто тупость", - сказал Назарбаев.
Бывший казахстанский президент рассказал, что на одной из первых встреч с Путиным между ними состоялся разговор, заложивший основу длительному и плодотворному сотрудничеству.
"У нас с ним был один разговор один на один, который положил начало полному доверию между нами. И с тех пор 20 лет наши отношения только развивались, не ухудшались... Совсем был неопытный, когда пришел, и потом он постепенно набирал, потому я его ценю и уважаю и как человека, и как политика", - поделился Назарбаев.
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В миреКазахстанВладимир ПутинНурсултан НазарбаевОливер Стоун
 
 
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