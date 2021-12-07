https://ria.ru/20211207/putin-1762546080.html

Путин проведет совещание с правительством

Путин проведет совещание с правительством - РИА Новости, 07.12.2021

Путин проведет совещание с правительством

Президент России Владимир Путин во вторник, 7 декабря, проведет совещание по экономическим вопросам с правительством, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T13:17

2021-12-07T13:17

2021-12-07T13:19

экономика

владимир путин

правительство рф

сочи

нью-дели

дмитрий песков

нарендра моди

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758421426_0:1539:2048:2691_1920x0_80_0_0_acff2f926462e2650cf6df9615673e28.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник, 7 декабря, проведет совещание по экономическим вопросам с правительством, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Очень важное сегодня будет совещание по экономическим вопросам... Регулярное совещание, которое Путин проводит. Мы видим, что по-прежнему очень и очень неспокойная экономика мировая. Давят обстоятельства из вне, требует постоянного внимания правительство. Правительство, собственно, этим постоянно занимается. Президент тоже держит под своим контролем. Выступление Путина начальное будет открыто для прессы", - сказал Песков.Пресс-секретарь президента сообщил, что совещание ближе к 18:00 завершится.По словам Пескова, Путин после переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди ночью прилетел в Сочи, президент там останется работать.Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели завершились 6 декабря. Лидеры беседовали около 3,5 часов.

https://ria.ru/20211130/ekonomika-1761454545.html

https://ria.ru/20211130/omikron-shtamm-1761425238.html

сочи

нью-дели

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, владимир путин, правительство рф, сочи, нью-дели, дмитрий песков, нарендра моди