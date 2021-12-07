https://ria.ru/20211207/putin-1762546080.html
Путин проведет совещание с правительством
Путин проведет совещание с правительством - РИА Новости, 07.12.2021
Путин проведет совещание с правительством
Президент России Владимир Путин во вторник, 7 декабря, проведет совещание по экономическим вопросам с правительством, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T13:17
2021-12-07T13:17
2021-12-07T13:19
экономика
владимир путин
правительство рф
сочи
нью-дели
дмитрий песков
нарендра моди
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник, 7 декабря, проведет совещание по экономическим вопросам с правительством, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Очень важное сегодня будет совещание по экономическим вопросам... Регулярное совещание, которое Путин проводит. Мы видим, что по-прежнему очень и очень неспокойная экономика мировая. Давят обстоятельства из вне, требует постоянного внимания правительство. Правительство, собственно, этим постоянно занимается. Президент тоже держит под своим контролем. Выступление Путина начальное будет открыто для прессы", - сказал Песков.Пресс-секретарь президента сообщил, что совещание ближе к 18:00 завершится.По словам Пескова, Путин после переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди ночью прилетел в Сочи, президент там останется работать.Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели завершились 6 декабря. Лидеры беседовали около 3,5 часов.
https://ria.ru/20211130/ekonomika-1761454545.html
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экономика, владимир путин, правительство рф, сочи, нью-дели, дмитрий песков, нарендра моди
13:17 07.12.2021 (обновлено: 13:19 07.12.2021)
Путин проведет совещание с правительством
Президент Путин проведет совещание по экономическим вопросам с правительством