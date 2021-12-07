https://ria.ru/20211207/ptsr-1762657037.html

Попова объяснила, почему пришлось сократить срок действия ПЦР-теста

Попова объяснила, почему пришлось сократить срок действия ПЦР-теста - РИА Новости, 07.12.2021

Попова объяснила, почему пришлось сократить срок действия ПЦР-теста

Срок действия теста на коронавирус пришлось сократить из-за высокой контагиозности штамма "дельта" и ещё более высокой "омикрона", заявила глава... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T22:30

2021-12-07T22:30

2021-12-07T22:31

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Срок действия теста на коронавирус пришлось сократить из-за высокой контагиозности штамма "дельта" и ещё более высокой "омикрона", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Ранее сообщалось, что срок действия ПЦР-тестов на коронавирус сокращен до 48 часов с момента получения результата."Сократить пришлось, потому что ... и контагиозность дельты, понятно, достаточно высокая и контагиозность нового штамма заявлена еще более высокая. Поэтому здесь ждать 72 часа сегодня уже неверно. Ну, и для иностранцев, которые пересекают границу РФ, мы тоже ведь поменяли время", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Она отметила, что все лаборатории подключены к государственной системе учёта результатов тестов и после получения результата немедленно передают туда информацию."Время на это сегодня составляет не больше часа, то есть лаборатория, которая закончила исследование, в течение часа передает это в общую систему, а система передает это в каждый личный кабинет каждого человека. То есть здесь плечо короткое. Вот с того момента, как результат получен, отсчитывается еще 48 часов, когда он действует", - пояснила Попова.

https://ria.ru/20211207/koronavirus-1762607360.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса