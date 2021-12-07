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Байден заявил Путину, что предоставит военную помощь Киеву при эскалации
Байден заявил Путину, что предоставит военную помощь Киеву при эскалации - РИА Новости, 07.12.2021
Байден заявил Путину, что предоставит военную помощь Киеву при эскалации
Президент США Джо Байден сказал президенту России Владимиру Путину, что в случае эскалации на Украине США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T23:22
2021-12-07T23:22
2021-12-07T23:33
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден сказал президенту России Владимиру Путину, что в случае эскалации на Украине США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный флаг НАТО, заявил на брифинге во вторник советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.Путин и Байден провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа."Он прямо сказал президенту Путину, что если Россия дальше вторгнется на Украину, мы и наши союзники ответят решительными экономическими мерами, мы предоставим украинцам дополнительные оборонительные материалы <...> и укрепим наших союзников на восточном фланге НАТО дополнительными возможностями", - сказал Салливан по итогам состоявшегося во вторник видеосаммита президентов России и США.
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в мире, киев, сша, владимир путин, джо байден, нато, россия, джейк салливан
23:22 07.12.2021 (обновлено: 23:33 07.12.2021)
Байден заявил Путину, что предоставит военную помощь Киеву при эскалации
Байден заявил президенту Путину, что США предоставят военную помощь Киеву при эскалации