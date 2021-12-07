"Всегда готов поехать": Панайотов о попытках попасть на Евровидение
Панайотов рассказал о регулярных попытках попасть на Евровидение
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкФестиваль "Песня года - 2019" в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Александр Панайотов рассказал о регулярных попытках попасть на Евровидение. По словам артиста, он каждый год об этом думает.
"Больная мозоль – каждый год об этом думаю… Я не знаю, будет ли в этом году отбор. Никто до сих пор мне ничего не сообщал", – признался Панайотов.
В интервью Алле Довлатовой на "Русском радио" он отметил, что не предпринимает попыток самостоятельно напомнить о себе продюсерам.
"Моя фамилия уже – притча во языцех. Я всегда готов поехать. Но ни к кому не подходил пока. Геннадий Борисович Гохштейн, главный продюсер (телеканал "Россия 1" – Прим. Ред.), мне встретился в коридоре, я с ним поздоровался. Короче, сейчас передаю ему пламенный привет – вспомните обо мне", – рассказал артист.
Слухи о том, что именно Александр будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе, появляются каждый год. Многие медийные личности, например, Иосиф Пригожин ранее отмечали, что Панайотов – это "хороший выбор".
Лариса Долина также признавалась, что мечтает отправить Александра на Евровидение. Она сказала, что "фрики фриками, но все-таки там очень часто побеждают певцы с голосами и харизмой".
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