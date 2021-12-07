https://ria.ru/20211207/panayotov-1762527372.html

"Всегда готов поехать": Панайотов о попытках попасть на Евровидение

"Всегда готов поехать": Панайотов о попытках попасть на Евровидение - РИА Новости, 07.12.2021

"Всегда готов поехать": Панайотов о попытках попасть на Евровидение

Александр Панайотов рассказал о регулярных попытках попасть на Евровидение. По словам артиста, он каждый год об этом думает. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T13:12

2021-12-07T13:12

2021-12-07T13:12

шоубиз

лариса долина

александр панайотов

знаменитости

шоу-бизнес

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Александр Панайотов рассказал о регулярных попытках попасть на Евровидение. По словам артиста, он каждый год об этом думает.В интервью Алле Довлатовой на "Русском радио" он отметил, что не предпринимает попыток самостоятельно напомнить о себе продюсерам.Слухи о том, что именно Александр будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе, появляются каждый год. Многие медийные личности, например, Иосиф Пригожин ранее отмечали, что Панайотов – это "хороший выбор".Лариса Долина также признавалась, что мечтает отправить Александра на Евровидение. Она сказала, что "фрики фриками, но все-таки там очень часто побеждают певцы с голосами и харизмой".

https://ria.ru/20210923/panayotov-1751506445.html

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лариса долина, александр панайотов, знаменитости, шоу-бизнес