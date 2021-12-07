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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211207/panayotov-1762527372.html
"Всегда готов поехать": Панайотов о попытках попасть на Евровидение
"Всегда готов поехать": Панайотов о попытках попасть на Евровидение - РИА Новости, 07.12.2021
"Всегда готов поехать": Панайотов о попытках попасть на Евровидение
Александр Панайотов рассказал о регулярных попытках попасть на Евровидение. По словам артиста, он каждый год об этом думает. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T13:12
2021-12-07T13:12
шоубиз
лариса долина
александр панайотов
знаменитости
шоу-бизнес
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Александр Панайотов рассказал о регулярных попытках попасть на Евровидение. По словам артиста, он каждый год об этом думает.В интервью Алле Довлатовой на "Русском радио" он отметил, что не предпринимает попыток самостоятельно напомнить о себе продюсерам.Слухи о том, что именно Александр будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе, появляются каждый год. Многие медийные личности, например, Иосиф Пригожин ранее отмечали, что Панайотов – это "хороший выбор".Лариса Долина также признавалась, что мечтает отправить Александра на Евровидение. Она сказала, что "фрики фриками, но все-таки там очень часто побеждают певцы с голосами и харизмой".
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лариса долина, александр панайотов, знаменитости, шоу-бизнес
13:12 07.12.2021
 
"Всегда готов поехать": Панайотов о попытках попасть на Евровидение

Панайотов рассказал о регулярных попытках попасть на Евровидение

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкФестиваль "Песня года - 2019" в Санкт-Петербурге
Фестиваль Песня года - 2019 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Александр Панайотов рассказал о регулярных попытках попасть на Евровидение. По словам артиста, он каждый год об этом думает.

"Больная мозоль – каждый год об этом думаю… Я не знаю, будет ли в этом году отбор. Никто до сих пор мне ничего не сообщал", – признался Панайотов.

В интервью Алле Довлатовой на "Русском радио" он отметил, что не предпринимает попыток самостоятельно напомнить о себе продюсерам.

"Моя фамилия уже – притча во языцех. Я всегда готов поехать. Но ни к кому не подходил пока. Геннадий Борисович Гохштейн, главный продюсер (телеканал "Россия 1" – Прим. Ред.), мне встретился в коридоре, я с ним поздоровался. Короче, сейчас передаю ему пламенный привет – вспомните обо мне", – рассказал артист.

Слухи о том, что именно Александр будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе, появляются каждый год. Многие медийные личности, например, Иосиф Пригожин ранее отмечали, что Панайотов – это "хороший выбор".
Лариса Долина также признавалась, что мечтает отправить Александра на Евровидение. Она сказала, что "фрики фриками, но все-таки там очень часто побеждают певцы с голосами и харизмой".
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