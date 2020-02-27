Фадеев оценил кандидатуру Панайотова для участия в Евровидении

"Это лучше, чем еще кто-то по сто раз поедет. Пусть молодые едут! Пусть участвуют те, кто еще не стал "большим", зачем туда отправлять звезд? Это просто детский сад. Туда должны ехать простые представители нашей страны, молодежи, модные исполнители. Панайотов – хороший выбор! Прекрасный певец, красивый парень, он не опозорит нашу страну. Саша ведет себя деликатно, аккуратно, он очень достойно держится на сцене. У него есть достоинство, поэтому совершенно не стыдно представить его стране. Прекрасный выбор, прекрасный голос", - считает собеседник агентства.