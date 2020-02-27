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2020-02-27T14:09+0300
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Фадеев оценил кандидатуру Панайотова для участия в Евровидении
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РИА Новости

Фадеев оценил кандидатуру Панайотова для участия в Евровидении

14:09 27.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКомпозитор и продюсер Максим Фадеев
Композитор и продюсер Максим Фадеев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Певец Александр Панайотов – прекрасная кандидатура для представления России на песенном конкурсе "Евровидение-2020", он не опозорит страну, заявил РИА Новости музыкальный продюсер Максим Фадеев.
Ранее композитор и продюсер Игорь Крутой сообщил РИА Новости, что представлять Россию в 2020 году на конкурсе "Евровидение", скорее всего, будет Панайотов. Ряд СМИ со ссылкой на источник также сообщили об этом. Позднее Панайотов в Instagram назвал фейком данные сообщения и призвал дождаться официальной информации от Первого канала.
"Это лучше, чем еще кто-то по сто раз поедет. Пусть молодые едут! Пусть участвуют те, кто еще не стал "большим", зачем туда отправлять звезд? Это просто детский сад. Туда должны ехать простые представители нашей страны, молодежи, модные исполнители. Панайотов – хороший выбор! Прекрасный певец, красивый парень, он не опозорит нашу страну. Саша ведет себя деликатно, аккуратно, он очень достойно держится на сцене. У него есть достоинство, поэтому совершенно не стыдно представить его стране. Прекрасный выбор, прекрасный голос", - считает собеседник агентства.
По его мнению, выступать на музыкальном конкурсе можно с песней на русском языке. "На все вещи нужно смотреть проще: какой язык учите – на том и петь. Относиться к этому, как в свое время отнесся Моцарт, который сказал, что все его оперы будут на немецком", - добавил Фадеев.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин также назвал Панайотова достойным участником от России. "Я абсолютно согласен с тем, что он достоин. Это хороший выбор", - сказал он РИА Новости.
Пресс-служба Первого канала не ответила на запрос РИА Новости о том, действительно ли Россию будет представлять Панайотов.
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КультураЕвровидение-2020Шоу-бизнесМаксим ФадеевАлександр ПанайотовИосиф ПригожинИгорь КрутойЕвровидениеРоссия
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