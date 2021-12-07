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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211207/oon-1762563297.html
"Талибан"* заявил о праве представлять Афганистан в ООН
"Талибан"* заявил о праве представлять Афганистан в ООН - РИА Новости, 07.12.2021
"Талибан"* заявил о праве представлять Афганистан в ООН
Движение "Талибан"* заявляет о своем праве представлять Афганистан в ООН и призывает организацию вновь рассмотреть вопрос о том, кто будет представлять... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T14:36
2021-12-07T14:36
захват власти в афганистане талибами
в мире
оон
талибан
афганистан
сухейль шахин
кахар балхи
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КАБУЛ, 7 дек - РИА Новости. Движение "Талибан"* заявляет о своем праве представлять Афганистан в ООН и призывает организацию вновь рассмотреть вопрос о том, кто будет представлять государство.Ранее комитет по проверке полномочий ООН решил отложить решение вопроса о том, кто будет представлять дальше Афганистан и Мьянму в международной организации. Позднее Генеральная ассамблея (ГА) утвердила доклад комитета."Новое афганское правительство, как ответственный орган с правом на суверенитет над всем Афганистаном, а также которое обеспечило безопасность для всех афганцев, имеет законное право представлять афганский народ в ООН", - заявил в Twitter представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи.Представитель МИД во временном правительстве Афганистана также назвал решение ООН отложить вердикт по представительству страны нарушением прав афганского народа, которое может использоваться в качестве инструмента давления. Он осудил возможность представления страны в международной организации членом бывшего правительства."Это место (в ООН) является правом афганского правительства и народа, а право должно соблюдаться. ООН должна поработать над рациональностью и вновь глубоко рассмотреть этот вопрос", - написал в Twitter еще один представитель талибов Инаммула Самангани.Ранее талибы направили в ООН письмо, в котором заявили, что назначенный предыдущим правительством постпред Афганистана Гулам Исакзай больше не представляет страну в организации. Талибы заявили, что назначен новый представитель Афганистана в ООН - Мохаммад Сухейль Шахин.После прихода талибов к власти Исакзай неоднократно критиковал талибов в ООН. В частности, он заявлял, что сформированное ими правительство нельзя назвать инклюзивным, а также обвинял их в нарушениях прав человека.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20211207/afganistan-1762562385.html
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в мире, оон, талибан, афганистан, сухейль шахин, кахар балхи
14:36 07.12.2021
 
"Талибан"* заявил о праве представлять Афганистан в ООН

Представители "Талибана" заявил о своем праве представлять Афганистан в ООН

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПредставители политического совета движения Талибан* по время третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану
Представители политического совета движения Талибан* по время третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КАБУЛ, 7 дек - РИА Новости. Движение "Талибан"* заявляет о своем праве представлять Афганистан в ООН и призывает организацию вновь рассмотреть вопрос о том, кто будет представлять государство.
Ранее комитет по проверке полномочий ООН решил отложить решение вопроса о том, кто будет представлять дальше Афганистан и Мьянму в международной организации. Позднее Генеральная ассамблея (ГА) утвердила доклад комитета.
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"Новое афганское правительство, как ответственный орган с правом на суверенитет над всем Афганистаном, а также которое обеспечило безопасность для всех афганцев, имеет законное право представлять афганский народ в ООН", - заявил в Twitter представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи.
Представитель МИД во временном правительстве Афганистана также назвал решение ООН отложить вердикт по представительству страны нарушением прав афганского народа, которое может использоваться в качестве инструмента давления. Он осудил возможность представления страны в международной организации членом бывшего правительства.
"Это место (в ООН) является правом афганского правительства и народа, а право должно соблюдаться. ООН должна поработать над рациональностью и вновь глубоко рассмотреть этот вопрос", - написал в Twitter еще один представитель талибов Инаммула Самангани.
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Ранее талибы направили в ООН письмо, в котором заявили, что назначенный предыдущим правительством постпред Афганистана Гулам Исакзай больше не представляет страну в организации. Талибы заявили, что назначен новый представитель Афганистана в ООН - Мохаммад Сухейль Шахин.
После прихода талибов к власти Исакзай неоднократно критиковал талибов в ООН. В частности, он заявлял, что сформированное ими правительство нельзя назвать инклюзивным, а также обвинял их в нарушениях прав человека.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреООНТалибанАфганистанСухейль ШахинКахар Балхи
 
 
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