"Талибан"* заявил о праве представлять Афганистан в ООН
Представители "Талибана" заявил о своем праве представлять Афганистан в ООН
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПредставители политического совета движения Талибан* по время третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану
КАБУЛ, 7 дек - РИА Новости. Движение "Талибан"* заявляет о своем праве представлять Афганистан в ООН и призывает организацию вновь рассмотреть вопрос о том, кто будет представлять государство.
"Новое афганское правительство, как ответственный орган с правом на суверенитет над всем Афганистаном, а также которое обеспечило безопасность для всех афганцев, имеет законное право представлять афганский народ в ООН", - заявил в Twitter представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи.
Представитель МИД во временном правительстве Афганистана также назвал решение ООН отложить вердикт по представительству страны нарушением прав афганского народа, которое может использоваться в качестве инструмента давления. Он осудил возможность представления страны в международной организации членом бывшего правительства.
"Это место (в ООН) является правом афганского правительства и народа, а право должно соблюдаться. ООН должна поработать над рациональностью и вновь глубоко рассмотреть этот вопрос", - написал в Twitter еще один представитель талибов Инаммула Самангани.
Ранее талибы направили в ООН письмо, в котором заявили, что назначенный предыдущим правительством постпред Афганистана Гулам Исакзай больше не представляет страну в организации. Талибы заявили, что назначен новый представитель Афганистана в ООН - Мохаммад Сухейль Шахин.
После прихода талибов к власти Исакзай неоднократно критиковал талибов в ООН. В частности, он заявлял, что сформированное ими правительство нельзя назвать инклюзивным, а также обвинял их в нарушениях прав человека.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность