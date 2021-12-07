https://ria.ru/20211207/oon-1762563297.html

"Талибан"* заявил о праве представлять Афганистан в ООН

"Талибан"* заявил о праве представлять Афганистан в ООН - РИА Новости, 07.12.2021

"Талибан"* заявил о праве представлять Афганистан в ООН

Движение "Талибан"* заявляет о своем праве представлять Афганистан в ООН и призывает организацию вновь рассмотреть вопрос о том, кто будет представлять... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T14:36

2021-12-07T14:36

2021-12-07T14:36

захват власти в афганистане талибами

в мире

оон

талибан

афганистан

сухейль шахин

кахар балхи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755371328_0:0:2330:1311_1920x0_80_0_0_8e85f358484fbd8da03bc35eadb3a83d.jpg

КАБУЛ, 7 дек - РИА Новости. Движение "Талибан"* заявляет о своем праве представлять Афганистан в ООН и призывает организацию вновь рассмотреть вопрос о том, кто будет представлять государство.Ранее комитет по проверке полномочий ООН решил отложить решение вопроса о том, кто будет представлять дальше Афганистан и Мьянму в международной организации. Позднее Генеральная ассамблея (ГА) утвердила доклад комитета."Новое афганское правительство, как ответственный орган с правом на суверенитет над всем Афганистаном, а также которое обеспечило безопасность для всех афганцев, имеет законное право представлять афганский народ в ООН", - заявил в Twitter представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи.Представитель МИД во временном правительстве Афганистана также назвал решение ООН отложить вердикт по представительству страны нарушением прав афганского народа, которое может использоваться в качестве инструмента давления. Он осудил возможность представления страны в международной организации членом бывшего правительства."Это место (в ООН) является правом афганского правительства и народа, а право должно соблюдаться. ООН должна поработать над рациональностью и вновь глубоко рассмотреть этот вопрос", - написал в Twitter еще один представитель талибов Инаммула Самангани.Ранее талибы направили в ООН письмо, в котором заявили, что назначенный предыдущим правительством постпред Афганистана Гулам Исакзай больше не представляет страну в организации. Талибы заявили, что назначен новый представитель Афганистана в ООН - Мохаммад Сухейль Шахин.После прихода талибов к власти Исакзай неоднократно критиковал талибов в ООН. В частности, он заявлял, что сформированное ими правительство нельзя назвать инклюзивным, а также обвинял их в нарушениях прав человека.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20211207/afganistan-1762562385.html

https://ria.ru/20211203/kabul-1761985400.html

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, оон, талибан, афганистан, сухейль шахин, кахар балхи