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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211207/omikron-shtamm-1762568077.html
В Южной Корее число случаев заражения омикрон-штаммом достигло 36
В Южной Корее число случаев заражения омикрон-штаммом достигло 36 - РИА Новости, 07.12.2021
В Южной Корее число случаев заражения омикрон-штаммом достигло 36
Число подтвержденных случаев заболевания штаммом "омикрон" в Южной Корее достигло 36, сообщает Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T15:00
2021-12-07T15:00
распространение коронавируса
в мире
нигерия
юар
южная корея
здоровье - общество
коронавирусы
мун чжэ ин
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Число подтвержденных случаев заболевания штаммом "омикрон" в Южной Корее достигло 36, сообщает Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).Ранее сообщалось о 24 случаях. По данным KDCA, из 12 новых случаев три завезены из-за границы, девять заражений произошли в результате передачи вируса уже внутри страны. Еще в отношении семи человек сейчас проводится проверка.Первыми распространителями штамма "омикрон" в Южной Корее стала пара южнокорейских граждан, которая была полностью привита вакциной Moderna и посетила Нигерию 14-23 ноября.Республика Корея с конца ноября запретила выдачу виз и въезд иностранцам с краткосрочными визами, которые побывали в ЮАР и еще семи государствах Южной Африки, где распространяется новый штамм коронавируса.Правительство также сформировало специальную группу по борьбе с распространением нового штамма. Президент страны Мун Чжэ Ин приказал подчиненным обеспечить усиленные антивирусные меры на границе, чтобы предотвратить проникновение омикрон-штамма. После этого Южная Корея вернула обязательный 10-дневный карантин для всех приезжих вне зависимости от статуса вакцинации.
https://ria.ru/20211207/omikron-1762561974.html
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в мире, нигерия, юар, южная корея, здоровье - общество, коронавирусы, мун чжэ ин, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
15:00 07.12.2021
 
В Южной Корее число случаев заражения омикрон-штаммом достигло 36

В Южной Корее число случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса достигло 36

© AP Photo / Ahn Young-joonПрохожие на одной из улиц Сеула, Южная Корея
Прохожие на одной из улиц Сеула, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© AP Photo / Ahn Young-joon
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Число подтвержденных случаев заболевания штаммом "омикрон" в Южной Корее достигло 36, сообщает Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).
Ранее сообщалось о 24 случаях. По данным KDCA, из 12 новых случаев три завезены из-за границы, девять заражений произошли в результате передачи вируса уже внутри страны. Еще в отношении семи человек сейчас проводится проверка.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
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Первыми распространителями штамма "омикрон" в Южной Корее стала пара южнокорейских граждан, которая была полностью привита вакциной Moderna и посетила Нигерию 14-23 ноября.
Республика Корея с конца ноября запретила выдачу виз и въезд иностранцам с краткосрочными визами, которые побывали в ЮАР и еще семи государствах Южной Африки, где распространяется новый штамм коронавируса.
Правительство также сформировало специальную группу по борьбе с распространением нового штамма. Президент страны Мун Чжэ Ин приказал подчиненным обеспечить усиленные антивирусные меры на границе, чтобы предотвратить проникновение омикрон-штамма. После этого Южная Корея вернула обязательный 10-дневный карантин для всех приезжих вне зависимости от статуса вакцинации.
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