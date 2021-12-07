https://ria.ru/20211207/omikron-shtamm-1762568077.html

В Южной Корее число случаев заражения омикрон-штаммом достигло 36

В Южной Корее число случаев заражения омикрон-штаммом достигло 36 - РИА Новости, 07.12.2021

В Южной Корее число случаев заражения омикрон-штаммом достигло 36

Число подтвержденных случаев заболевания штаммом "омикрон" в Южной Корее достигло 36, сообщает Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T15:00

2021-12-07T15:00

2021-12-07T15:00

распространение коронавируса

в мире

нигерия

юар

южная корея

здоровье - общество

коронавирусы

мун чжэ ин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602696617_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_792f6f7947acd011e0aafc53e515667f.jpg

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Число подтвержденных случаев заболевания штаммом "омикрон" в Южной Корее достигло 36, сообщает Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).Ранее сообщалось о 24 случаях. По данным KDCA, из 12 новых случаев три завезены из-за границы, девять заражений произошли в результате передачи вируса уже внутри страны. Еще в отношении семи человек сейчас проводится проверка.Первыми распространителями штамма "омикрон" в Южной Корее стала пара южнокорейских граждан, которая была полностью привита вакциной Moderna и посетила Нигерию 14-23 ноября.Республика Корея с конца ноября запретила выдачу виз и въезд иностранцам с краткосрочными визами, которые побывали в ЮАР и еще семи государствах Южной Африки, где распространяется новый штамм коронавируса.Правительство также сформировало специальную группу по борьбе с распространением нового штамма. Президент страны Мун Чжэ Ин приказал подчиненным обеспечить усиленные антивирусные меры на границе, чтобы предотвратить проникновение омикрон-штамма. После этого Южная Корея вернула обязательный 10-дневный карантин для всех приезжих вне зависимости от статуса вакцинации.

https://ria.ru/20211207/omikron-1762561974.html

нигерия

юар

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нигерия, юар, южная корея, здоровье - общество, коронавирусы, мун чжэ ин, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса