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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211207/omikron-1762561974.html
В Италии выявили 11 случаев омикрон-штамма
В Италии выявили 11 случаев омикрон-штамма - РИА Новости, 07.12.2021
В Италии выявили 11 случаев омикрон-штамма
Одиннадцать подтвержденных случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" зарегистрированы сейчас в Италии, сообщил во вторник президент Высшего... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T14:24
2021-12-07T14:24
распространение коронавируса
в мире
воз
международная космическая станция (мкс)
венето
калабрия
кампания (италия)
коронавирус covid-19
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РИМ, 7 дек - РИА Новости. Одиннадцать подтвержденных случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" зарегистрированы сейчас в Италии, сообщил во вторник президент Высшего института здравоохранения (ISS) Сильвио Брузаферро."В настоящее время в Италии вариант "омикрон" выявлен в 11 случаях, которые касаются нескольких регионов. Кроме того, есть случаи, вызывающие подозрение. Речь идет о людях, которые находились в Южной Африке или имели тесные контакты с такими лицами", - заявил глава института, выступая на слушаниях в Сенате республики.По словам Брузаферро, на нынешнем этапе "решающим средством для контроля над распространением вируса является вакцинация". Кроме того, он указал на необходимость сопровождать кампанию по вакцинации в зимний период "мерами, которые все мы хорошо знаем – ношением масок и мытьем рук".Первый случай заражения вариантом "омикрон" был зафиксирован в Италии 27 ноября: медики обнаружили этот штамм у сотрудника нефтегазовой компании, который недавно вернулся на Апеннины из командировки в Мозамбик. Помимо мужчины коронавирусом заразились шесть членов его семьи, все они проживают в южной области Кампания. По сообщениям врачей, у всех зараженных данным штаммом наблюдается течение заболевания в легкой форме.По информации медицинских властей Италии, случаи заражения вариантом "омикрон" подтверждены сейчас в четырех итальянских областях – Кампании, Калабрии, Сардинии и Венето, а также в автономной провинции Больцано.Три дня назад ISS распространил информацию о девяти подтвержденных случаях заражения штаммом "омикрон".Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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в мире, воз, международная космическая станция (мкс), венето, калабрия, кампания (италия), коронавирус covid-19
14:24 07.12.2021
 
В Италии выявили 11 случаев омикрон-штамма

В Италии выявили 11 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник во время лабораторных исследований ПЦР-тестов в Ставропольской краевой специализированной клинической инфекционной больнице
Медицинский сотрудник во время лабораторных исследований ПЦР-тестов в Ставропольской краевой специализированной клинической инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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РИМ, 7 дек - РИА Новости. Одиннадцать подтвержденных случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" зарегистрированы сейчас в Италии, сообщил во вторник президент Высшего института здравоохранения (ISS) Сильвио Брузаферро.
"В настоящее время в Италии вариант "омикрон" выявлен в 11 случаях, которые касаются нескольких регионов. Кроме того, есть случаи, вызывающие подозрение. Речь идет о людях, которые находились в Южной Африке или имели тесные контакты с такими лицами", - заявил глава института, выступая на слушаниях в Сенате республики.
По словам Брузаферро, на нынешнем этапе "решающим средством для контроля над распространением вируса является вакцинация". Кроме того, он указал на необходимость сопровождать кампанию по вакцинации в зимний период "мерами, которые все мы хорошо знаем – ношением масок и мытьем рук".
Первый случай заражения вариантом "омикрон" был зафиксирован в Италии 27 ноября: медики обнаружили этот штамм у сотрудника нефтегазовой компании, который недавно вернулся на Апеннины из командировки в Мозамбик. Помимо мужчины коронавирусом заразились шесть членов его семьи, все они проживают в южной области Кампания. По сообщениям врачей, у всех зараженных данным штаммом наблюдается течение заболевания в легкой форме.
По информации медицинских властей Италии, случаи заражения вариантом "омикрон" подтверждены сейчас в четырех итальянских областях – Кампании, Калабрии, Сардинии и Венето, а также в автономной провинции Больцано.
Три дня назад ISS распространил информацию о девяти подтвержденных случаях заражения штаммом "омикрон".
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
Сотрудники аэропорта и прилетевший из ЮАР пассажир в международном аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
14:13Сказано в эфире
Омикрон-штамм сравнили с вакциной. Что это значит?
 
Распространение коронавирусаВ миреВОЗМеждународная космическая станция (МКС)ВенетоКалабрияКампания (Италия)Коронавирус COVID-19
 
 
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