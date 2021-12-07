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Отказавшиеся от прививки должны принять ограничения, заявила Москалькова

Отказавшиеся от прививки должны принять ограничения, заявила Москалькова - РИА Новости, 07.12.2021

Отказавшиеся от прививки должны принять ограничения, заявила Москалькова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что если человек не вакцинируется от коронавируса, то он должен принять ряд ограничений. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T11:15

2021-12-07T11:15

2021-12-07T11:15

распространение коронавируса

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что если человек не вакцинируется от коронавируса, то он должен принять ряд ограничений."Вакцинироваться или не вакцинироваться – это право человека, каждый вправе распоряжаться своим здоровьем и своей жизнью, но мы не можем не учитывать интересы нации в целом, интересы большинства людей, поэтому, если человек не вакцинируется, он должен принять условия неких ограничений", - сказала Москалькова в эфире телеканала НТВ.Она напомнила, что сейчас в Государственной Думе находится два законопроекта, и нужно оценить запрос общественного мнения и понимание, как люди видят эту проблему. "Но большинство считает, что они должны быть защищены от тех, кто находится в зоне риска, т.е. без прививок, и могут быть потенциальными носителями и нанести вред другой части населения… Заставлять нельзя, но нужно побуждать людей, убеждать и с уважением относиться к их внутреннему миру, но и они должны с уважением относиться к позиции тех людей, которые идут на прививку не только ради себя, но и для того, чтобы большее количество людей оградить от возможности заражения этим страшным заболеванием", - добавила омбудсмен.

https://ria.ru/20211127/coronavirus-1760910057.html

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