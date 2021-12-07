Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211207/obrazets-1762477707.html
ЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"
ЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон" - РИА Новости, 07.12.2021
ЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"
ЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон" в кратчайшие сроки, заявил официальный представитель МИД страны Клейсон Моньела. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T00:48
2021-12-07T00:48
распространение коронавируса
юар
здоровье - общество
брикс
михаил мурашко
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761061511_0:45:3070:1772_1920x0_80_0_0_d9320c8bed05d6ea05a5117b5fdcdb57.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. ЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон" в кратчайшие сроки, заявил официальный представитель МИД страны Клейсон Моньела.Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 3 декабря подтвердил факт отправки запроса на получение образца "омикрона"."Я не уверен, что образцы уже отправлены, но, учитывая высокий уровень сотрудничества между странами БРИКС, я уверен, что эта просьба будет выполнена в кратчайшие сроки", - сказал Моньела в интервью газете "Известия".Кроме того, Моньела сообщил, что сотрудничество внутри стран БРИКС в медицинской сфере ведется на высоком уровне, в частности он упомянул геномное секвенирование "омикрона". Он также отметил, что ЮАР считает запрет на поездки в страну "дискриминационной мерой", а новый штамм обнаруживают и у тех граждан Европы, которые не посещали юг Африки."Наши ученые и минздрав, исходя из своих наблюдений за пациентами, делают выводы, что новый вариант COVID-19 не вызывает серьезных симптомов. Это похоже на симптомы гриппа. Пока ни одному заболевшему "омикроном" не потребовался аппарат ИВЛ или экстренная госпитализация. Таковы наблюдения практикующих врачей и ученых в целом", - сказал Моньела.
https://radiosputnik.ria.ru/20211206/omikron-1762463736.html
юар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761061511_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0529ae194935652d1038b1272ac36929.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юар, здоровье - общество, брикс, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19
00:48 07.12.2021
 
ЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"

Представитель МИД ЮАР Моньела заявил, что образцы штамма "омикрон" отправят в Россию

© AP Photo / Jerome DelayПункт тестирования на COVID-19 в Йоханнесбурге, ЮАР
Пункт тестирования на COVID-19 в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© AP Photo / Jerome Delay
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. ЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон" в кратчайшие сроки, заявил официальный представитель МИД страны Клейсон Моньела.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 3 декабря подтвердил факт отправки запроса на получение образца "омикрона".
"Я не уверен, что образцы уже отправлены, но, учитывая высокий уровень сотрудничества между странами БРИКС, я уверен, что эта просьба будет выполнена в кратчайшие сроки", - сказал Моньела в интервью газете "Известия".
Кроме того, Моньела сообщил, что сотрудничество внутри стран БРИКС в медицинской сфере ведется на высоком уровне, в частности он упомянул геномное секвенирование "омикрона". Он также отметил, что ЮАР считает запрет на поездки в страну "дискриминационной мерой", а новый штамм обнаруживают и у тех граждан Европы, которые не посещали юг Африки.
"Наши ученые и минздрав, исходя из своих наблюдений за пациентами, делают выводы, что новый вариант COVID-19 не вызывает серьезных симптомов. Это похоже на симптомы гриппа. Пока ни одному заболевшему "омикроном" не потребовался аппарат ИВЛ или экстренная госпитализация. Таковы наблюдения практикующих врачей и ученых в целом", - сказал Моньела.
Медицинские работники и пациент c COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
Вчера, 21:00В России
"Выиграем недели три". Как скоро "омикрон" вытеснит дельта-штамм в России
 
Распространение коронавирусаЮАРЗдоровье - ОбществоБРИКСМихаил МурашкоРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11"Вакцинация" стала словом уходящего года в русскоязычных соцмедиа
03:00В России научились получать тепло, электроэнергию и водород из отходов
02:58Российские пивовары усомнились в оценке доли нелегального рынка
02:51Украинский экс-министр рассказал об ударе по экономике страны
02:39СМИ: США не станут передавать "афганские" Ми-17 Украине
02:27Зеленский обсудил с Блинкеном "возвращение" Крыма Украине
02:17Врач объяснил, что нужно проверить, если вы быстро теряете вес
02:08Хирург рассказала, что делать с "синюшными" руками
02:07Запад выступил за возобновление переговоров России и Украины
02:05Диетолог назвала идеальный продукт для очищения организма и похудения
01:59СМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жители
01:48Лидеры пяти стран призвали Россию к "деэскалации" на границе с Украиной
01:21Резников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдаты
01:16Автоэксперт объяснил, как вести себя на дороге в гололед
01:15"Сдерживавший" Россию британский солдат замерз в Эстонии и стал заикой
01:11В Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ
01:07Исследование показало, что в России выросла доля нелегального пива
01:03Кулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" России
00:49Зеленский стыдливо умолчал о Красной армии
00:48ЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"
Лента новостейМолния
"Вакцинация" стала словом уходящего года в русскоязычных соцмедиаВ России научились получать тепло, электроэнергию и водород из отходовРоссийские пивовары усомнились в оценке доли нелегального рынкаУкраинский экс-министр рассказал об ударе по экономике страныСМИ: США не станут передавать "афганские" Ми-17 УкраинеЗеленский обсудил с Блинкеном "возвращение" Крыма УкраинеВрач объяснил, что нужно проверить, если вы быстро теряете весХирург рассказала, что делать с "синюшными" рукамиЗапад выступил за возобновление переговоров России и УкраиныДиетолог назвала идеальный продукт для очищения организма и похуденияСМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жителиЛидеры пяти стран призвали Россию к "деэскалации" на границе с УкраинойРезников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдатыАвтоэксперт объяснил, как вести себя на дороге в гололед"Сдерживавший" Россию британский солдат замерз в Эстонии и стал заикойВ Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИИсследование показало, что в России выросла доля нелегального пиваКулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" РоссииЗеленский стыдливо умолчал о Красной армииЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"