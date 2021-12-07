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ЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"
ЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон" - РИА Новости, 07.12.2021
ЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"
ЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон" в кратчайшие сроки, заявил официальный представитель МИД страны Клейсон Моньела. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T00:48
2021-12-07T00:48
2021-12-07T00:48
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. ЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон" в кратчайшие сроки, заявил официальный представитель МИД страны Клейсон Моньела.Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 3 декабря подтвердил факт отправки запроса на получение образца "омикрона"."Я не уверен, что образцы уже отправлены, но, учитывая высокий уровень сотрудничества между странами БРИКС, я уверен, что эта просьба будет выполнена в кратчайшие сроки", - сказал Моньела в интервью газете "Известия".Кроме того, Моньела сообщил, что сотрудничество внутри стран БРИКС в медицинской сфере ведется на высоком уровне, в частности он упомянул геномное секвенирование "омикрона". Он также отметил, что ЮАР считает запрет на поездки в страну "дискриминационной мерой", а новый штамм обнаруживают и у тех граждан Европы, которые не посещали юг Африки."Наши ученые и минздрав, исходя из своих наблюдений за пациентами, делают выводы, что новый вариант COVID-19 не вызывает серьезных симптомов. Это похоже на симптомы гриппа. Пока ни одному заболевшему "омикроном" не потребовался аппарат ИВЛ или экстренная госпитализация. Таковы наблюдения практикующих врачей и ученых в целом", - сказал Моньела.
https://radiosputnik.ria.ru/20211206/omikron-1762463736.html
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юар, здоровье - общество, брикс, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19
ЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"
Представитель МИД ЮАР Моньела заявил, что образцы штамма "омикрон" отправят в Россию