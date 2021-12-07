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Ленобласть назвала главные дорожные объекты региона 2021 года
Ленобласть назвала главные дорожные объекты региона 2021 года - РИА Новости, 07.12.2021
Ленобласть назвала главные дорожные объекты региона 2021 года
Дорожный комитет Ленинградской области определил наиболее значимые проекты, реализованные в уходящем году в рамках национального проекта "Безопасные... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T12:36
2021-12-07T12:36
2021-12-07T12:36
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. Дорожный комитет Ленинградской области определил наиболее значимые проекты, реализованные в уходящем году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" – самой главной стройкой стало возведение нового путепровода во Всеволожске, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, движение по путепроводу, который заменяет загруженный железнодорожный переезд на Колтушском шоссе между станциями Всеволожская и Мельничный Ручей, было запущено в конце октября, на год раньше контрактных сроков. Предусмотрено четыре полосы движения, разделенные барьерным ограждением, а пешеходная часть моста сделана из литого асфальта. Цвета — синий и красный — отвечают гербу города.Важным для развития туризма стало обновление участка Красносельского шоссе от Виллозей до Вайялово, по которому можно доехать до знаменитой усадьбы Демидовых в Тайцах.В этом году в рамках дорожного нацпроекта область отремонтировала почти 200 километров региональных магистралей, часть работ выполнена со значительным опережением графика. На ряде объектов использован особо прочный асфальт, разработанный по методу объемного проектирования. Такая смесь создается специально под каждую дорогу с учетом индивидуальных климатических особенностей и нагрузок, напомнили в пресс-службе.
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общество, всеволожск, ленинградская область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости.
Дорожный комитет Ленинградской области
определил наиболее значимые проекты, реализованные в уходящем году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" – самой главной стройкой стало возведение нового путепровода во Всеволожске
, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, движение по путепроводу, который заменяет загруженный железнодорожный переезд на Колтушском шоссе между станциями Всеволожская и Мельничный Ручей, было запущено в конце октября, на год раньше контрактных сроков. Предусмотрено четыре полосы движения, разделенные барьерным ограждением, а пешеходная часть моста сделана из литого асфальта. Цвета — синий и красный — отвечают гербу города.
"Наиболее протяженными ремонтами стали обновление Гостилицкого шоссе от кольцевой автомобильной дорога (КАД) Санкт-Петербурга до деревни Порожки (13 километров), Колтушского шоссе от Мяглово до Всеволожска (10 километров) и Никольского шоссе от федеральной трассы Москва — Санкт-Петербург до Никольского (почти 10 километров) и трассы Волосово — Копорье от Волосово до Лашковиц (почти 15 километров)", — добавили в пресс-службе.
Важным для развития туризма стало обновление участка Красносельского шоссе от Виллозей до Вайялово, по которому можно доехать до знаменитой усадьбы Демидовых в Тайцах.
В этом году в рамках дорожного нацпроекта область отремонтировала почти 200 километров региональных магистралей, часть работ выполнена со значительным опережением графика. На ряде объектов использован особо прочный асфальт, разработанный по методу объемного проектирования. Такая смесь создается специально под каждую дорогу с учетом индивидуальных климатических особенностей и нагрузок, напомнили в пресс-службе.