Назарбаев допустил объединение в будущем ЕС и ЕАЭС
Экс-президент Казахстана Назарбаев: Евросоюз и ЕАЭС могли бы в будущем объединиться
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкПервый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
© Sputnik / Абзал Калиев
НУР-СУЛТАН, 7 дек - РИА Новости. Европейский союз и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) могли бы в будущем объединиться, считает экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
"Здесь рядом находится Шанхайская организация сотрудничества, более солидная (чем ЕАЭС – ред.). Она экономическая, инфраструктурная… Кто знает в будущем, например, я бы рассчитывал, что Евразийский союз и Шанхайский объединятся,.. а идеально было бы, чтобы Европейский союз и Евразийский союз объединились, создали одно единое. Но когда это будет, не знаю, мне кажется, что человечество дойдет до того, что потребуется, что это выгодно", - сказал он в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для его фильма "Казах. История золотого человека".
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По мнению Назарбаева, у ЕАЭС имеются перспективы развития. "Мы (страны-участницы - ред.) должны, несмотря ни на что, исправлять ошибки, договариваться между собой и создать настоящий Евразийский экономический союз", - отметил экс-президент.
Назарбаев ранее дал интервью Стоуну для его 8-часового документального фильма "Казах. История золотого человека". С 1 декабря, отмечаемого в Казахстане как день первого президента, в эфире казахстанских телеканалов начался показ этого фильма. Его режиссером выступил Игорь Лопатенок, среди его других работ - документальные картины "Украина в огне" (2016) и "В борьбе за Украину" (2019).