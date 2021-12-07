https://ria.ru/20211207/obedinenie-1762608420.html

Назарбаев допустил объединение в будущем ЕС и ЕАЭС

Назарбаев допустил объединение в будущем ЕС и ЕАЭС - РИА Новости, 07.12.2021

Назарбаев допустил объединение в будущем ЕС и ЕАЭС

Европейский союз и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) могли бы в будущем объединиться, считает экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T17:13

2021-12-07T17:13

2021-12-07T17:13

в мире

казахстан

евросоюз

нурсултан назарбаев

оливер стоун

евразийский экономический союз

игорь лопатенок

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НУР-СУЛТАН, 7 дек - РИА Новости. Европейский союз и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) могли бы в будущем объединиться, считает экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев."Здесь рядом находится Шанхайская организация сотрудничества, более солидная (чем ЕАЭС – ред.). Она экономическая, инфраструктурная… Кто знает в будущем, например, я бы рассчитывал, что Евразийский союз и Шанхайский объединятся,.. а идеально было бы, чтобы Европейский союз и Евразийский союз объединились, создали одно единое. Но когда это будет, не знаю, мне кажется, что человечество дойдет до того, что потребуется, что это выгодно", - сказал он в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для его фильма "Казах. История золотого человека".По мнению Назарбаева, у ЕАЭС имеются перспективы развития. "Мы (страны-участницы - ред.) должны, несмотря ни на что, исправлять ошибки, договариваться между собой и создать настоящий Евразийский экономический союз", - отметил экс-президент.Назарбаев ранее дал интервью Стоуну для его 8-часового документального фильма "Казах. История золотого человека". С 1 декабря, отмечаемого в Казахстане как день первого президента, в эфире казахстанских телеканалов начался показ этого фильма. Его режиссером выступил Игорь Лопатенок, среди его других работ - документальные картины "Украина в огне" (2016) и "В борьбе за Украину" (2019).

https://ria.ru/20210330/rossiya-1603395973.html

https://ria.ru/20210904/svyazi-1748656487.html

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в мире, казахстан, евросоюз, нурсултан назарбаев, оливер стоун, евразийский экономический союз, игорь лопатенок