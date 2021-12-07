https://ria.ru/20211207/neyroset-1762566741.html

Нейросети начнут оказывать правовую помощь в России

Нейросети начнут оказывать правовую помощь в России - РИА Новости, 07.12.2021

Нейросети начнут оказывать правовую помощь в России

Федеральная палата адвокатов РФ (ФПА) начала разработку искусственного интеллекта в сфере оказания правовой помощи, сообщил РИА Новости президент ФПА Юрий... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T14:51

2021-12-07T14:51

2021-12-07T14:51

общество

технологии

юрий пилипенко

федеральная палата адвокатов рф

искусственный интеллект

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Федеральная палата адвокатов РФ (ФПА) начала разработку искусственного интеллекта в сфере оказания правовой помощи, сообщил РИА Новости президент ФПА Юрий Пилипенко. По его словам, проект реализуется в рамках мероприятий по цифровизации адвокатуры, в том числе по вопросам оказания бесплатной юридической помощи."В области бесплатной юридической помощи сосредоточены как правило типичные, стандартные правовые вопросы, решение которых может стать автоматизированным в ближайшем будущем. Именно в этой сфере нейронные сети способны обучаться и наилучшим образом демонстрировать свои возможности. Российская адвокатура поставила перед собой амбициозную задачу по созданию искусственного интеллекта в области первичной правовой помощи и намерена провести все необходимые работы в возможно короткие сроки", - сказал Пилипенко. Он отметил, что сейчас происходит цифровая трансформация почти всех областей жизни человека, а искусственный интеллект приобретает черты реальности."Российской адвокатуре не хотелось бы оказаться в числе отстающих, тем более что президент нашей страны нацелил именно в этом направлении как внешнее, так и внутреннее развитие экономики, обновление отечественных технологий и профессиональных стандартов", - добавил Пилипенко.

https://ria.ru/20210703/protez-1739727367.html

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общество, технологии, юрий пилипенко, федеральная палата адвокатов рф, искусственный интеллект, россия