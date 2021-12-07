https://ria.ru/20211207/nenavist-1762620788.html

В ООН призвали Баку предотвратить разжигание расовой ненависть против армян

В ООН призвали Баку предотвратить разжигание расовой ненависть против армян - РИА Новости, 07.12.2021

В ООН призвали Баку предотвратить разжигание расовой ненависть против армян

Международный суд ООН в Гааге постановил, чтоб Азербайджан принял необходимые меры для предотвращения разжигания расовой ненависти в отношении армян, заявила... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T17:54

2021-12-07T17:54

2021-12-07T18:55

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ПАРИЖ, 7 дек - РИА Новости. Международный суд ООН в Гааге постановил, чтоб Азербайджан принял необходимые меры для предотвращения разжигания расовой ненависти в отношении армян, заявила председатель суда Джоан Донохью."Азербайджан, в соответствии со своими обязательствами по международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, должен защитить от насилия и ущерба заключенных... и должен принять все необходимые меры для предотвращения разжигания расовой ненависти и дискриминации, в том числе исходящие от официальных лиц, в отношении этнических армян", - сказала судья, вынося решение по иску Армении в отношении Азербайджана по обвинению в расовой дискриминации.Трансляция заседания велась на сайте суда.Армения 16 сентября обратилась в Международный суд ООН с иском против Азербайджана, обвинив его в расовой дискриминации армян. В иске отмечалось, что Азербайджан "поддерживал политику ненависти к армянам, в результате чего они подвергались дискриминации, массовым убийствам и пыткам". Ереван в своём иске потребовал "привлечь Азербайджан к ответственности за нарушение Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации для предотвращения будущего ущерба и возмещения ущерба, который уже был причинен". В октябре представитель Армении призвал Международный суд ООН в Гааге, рассматривающий иск Еревана против Баку, принять временные обеспечительные меры в отношении Азербайджана для защиты прав армян, которые подверглись расовой дискриминации. О каких именно мерах идет речь, озвучено не было.Спустя неделю после подачи иска Арменией Азербайджан подал встречную жалобу. Баку в своем иске также обвинил Ереван в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Кроме того, Баку упомянул в иске конфликт вокруг Нагорного Карабаха, обострившийся осенью прошлого года. В жалобе утверждается, что политика Армении и проведение ею "этнической чистки" и разжигание этнической ненависти в отношении азербайджанцев систематически нарушают их права и свободы.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20211204/azerbaydzhan-1762194971.html

https://ria.ru/20211203/vstrecha-1762095820.html

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