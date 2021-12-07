17:54 07.12.2021 (обновлено: 18:55 07.12.2021)
В ООН призвали Баку предотвратить разжигание расовой ненависть против армян
Суд ООН призвал Азербайджан предотвратить разжигание расовой ненависти против армян
© AP Photo / Mike CorderМеждународный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
© AP Photo / Mike Corder
ПАРИЖ, 7 дек - РИА Новости. Международный суд ООН в Гааге постановил, чтоб Азербайджан принял необходимые меры для предотвращения разжигания расовой ненависти в отношении армян, заявила председатель суда Джоан Донохью.
"Азербайджан, в соответствии со своими обязательствами по международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, должен защитить от насилия и ущерба заключенных... и должен принять все необходимые меры для предотвращения разжигания расовой ненависти и дискриминации, в том числе исходящие от официальных лиц, в отношении этнических армян", - сказала судья, вынося решение по иску Армении в отношении Азербайджана по обвинению в расовой дискриминации.
Трансляция заседания велась на сайте суда.
Армения 16 сентября обратилась в Международный суд ООН с иском против Азербайджана, обвинив его в расовой дискриминации армян. В иске отмечалось, что Азербайджан "поддерживал политику ненависти к армянам, в результате чего они подвергались дискриминации, массовым убийствам и пыткам". Ереван в своём иске потребовал "привлечь Азербайджан к ответственности за нарушение Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации для предотвращения будущего ущерба и возмещения ущерба, который уже был причинен". В октябре представитель Армении призвал Международный суд ООН в Гааге, рассматривающий иск Еревана против Баку, принять временные обеспечительные меры в отношении Азербайджана для защиты прав армян, которые подверглись расовой дискриминации. О каких именно мерах идет речь, озвучено не было.
Спустя неделю после подачи иска Арменией Азербайджан подал встречную жалобу. Баку в своем иске также обвинил Ереван в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Кроме того, Баку упомянул в иске конфликт вокруг Нагорного Карабаха, обострившийся осенью прошлого года. В жалобе утверждается, что политика Армении и проведение ею "этнической чистки" и разжигание этнической ненависти в отношении азербайджанцев систематически нарушают их права и свободы.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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