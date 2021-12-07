https://ria.ru/20211207/navalnyy-1762545706.html
Навальный в колонии выбрал профессию швеи
Навальный в колонии выбрал профессию швеи - РИА Новости, 07.12.2021
Навальный в колонии выбрал профессию швеи
Отбывающий наказание за хищение Алексей Навальный сообщил, что выбрал для работы в колонии профессию швеи, а также порассуждал в этой связи о феминитивах. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T13:16
2021-12-07T13:16
2021-12-07T13:16
общество
франция
москва
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
алексей навальный
ив роше
бруно лепру
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Отбывающий наказание за хищение Алексей Навальный сообщил, что выбрал для работы в колонии профессию швеи, а также порассуждал в этой связи о феминитивах."С учетом освобождений вакансии имелись следующие: дневальный, повар, пекарь, подсобный рабочий, ну и швейная промзона... Однако все-таки решил я быть подальше от должностей номенклатурных и записался в швейный цех. Поближе к "людской массе". - Значит, швея, - сказало начальство. Вот, думаю, что за люди такие? Обязательно надо сказать "швея" в женском роде, чтоб поддеть. Слова "швей" вроде бы нет, но название этой профессии в мужском роде точно должно быть", - написал Навальный.Он отметил, что слово "швея" значилось и в заявлении на обучение, и на всех стендах, и в документах."Так и называется эта профессия - "швея". Другого названия нет. А "оператор швейного цеха" (о чем вы наверняка подумали) - это другая профессия", - добавил Навальный.По его словам, если раньше он посмеивался над "феминистками, которые не хотят быть "блогером" и "автором" в мужском роде", говорил, какая разница, то теперь жизнь подшутила над ним.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20211202/navalnyy-1761752720.html
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общество, франция, москва, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), алексей навальный, ив роше, бруно лепру, россия
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Отбывающий наказание за хищение Алексей Навальный
сообщил, что выбрал для работы в колонии профессию швеи, а также порассуждал в этой связи о феминитивах.
"С учетом освобождений вакансии имелись следующие: дневальный, повар, пекарь, подсобный рабочий, ну и швейная промзона... Однако все-таки решил я быть подальше от должностей номенклатурных и записался в швейный цех. Поближе к "людской массе". - Значит, швея, - сказало начальство. Вот, думаю, что за люди такие? Обязательно надо сказать "швея" в женском роде, чтоб поддеть. Слова "швей" вроде бы нет, но название этой профессии в мужском роде точно должно быть", - написал Навальный.
Он отметил, что слово "швея" значилось и в заявлении на обучение, и на всех стендах, и в документах.
"Так и называется эта профессия - "швея". Другого названия нет. А "оператор швейного цеха" (о чем вы наверняка подумали) - это другая профессия", - добавил Навальный.
По его словам, если раньше он посмеивался над "феминистками, которые не хотят быть "блогером" и "автором" в мужском роде", говорил, какая разница, то теперь жизнь подшутила над ним.
"Так что я и раньше-то был не против феминитивов (то есть слов вроде "авторка" и "редакторка"), но считал это неважной ерундой и хорошим поводом для троллинга, а сейчас так вообще горячо поддерживаю право каждого называться так, как он хочет. В конце концов, язык для этого и существует, и он должен развиваться в соответствии с запросами общества. Общество, делаю вам запрос на мужской род профессии "швея". Швейк? Швендр? Швелендр? Швелуэпсер?", - заключил он.
Симоновский суд Москвы
2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше
" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН
– по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России
гражданина Франции Бруно Лепру
. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК
РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.