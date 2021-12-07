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Путин потребовал от Байдена гарантии нерасширения НАТО на восток
Путин потребовал от Байдена гарантии нерасширения НАТО на восток - РИА Новости, 07.12.2021
Путин потребовал от Байдена гарантии нерасширения НАТО на восток
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом США Джо Байденом заявил, что Россия серьезно заинтересована в получении надежных гарантий,... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T23:23
2021-12-07T23:23
политика
сша
владимир путин
джо байден
нато
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом США Джо Байденом заявил, что Россия серьезно заинтересована в получении надежных гарантий, исключающих расширение НАТО на восточном направлении, сообщила пресс-служба Кремля.Во время переговоров Байден акцентировал якобы "угрожающий" характер передвижений российских войск вблизи украинских границ, сообщили в Кремле. "Владимир Путин в ответ подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей", - говорится в сообщении."Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", - отметили в пресс-службе Кремля.
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политика, сша, владимир путин, джо байден, нато, россия
23:23 07.12.2021
 
Путин потребовал от Байдена гарантии нерасширения НАТО на восток

Президент Путин потребовал от Байдена гарантии нерасширения блока НАТО на восток

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом США Джо Байденом заявил, что Россия серьезно заинтересована в получении надежных гарантий, исключающих расширение НАТО на восточном направлении, сообщила пресс-служба Кремля.
Во время переговоров Байден акцентировал якобы "угрожающий" характер передвижений российских войск вблизи украинских границ, сообщили в Кремле. "Владимир Путин в ответ подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей", - говорится в сообщении.
"Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", - отметили в пресс-службе Кремля.
Здание Сената - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
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ПолитикаСШАВладимир ПутинДжо БайденНАТОРоссия
 
 
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