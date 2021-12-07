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Путин потребовал от Байдена гарантии нерасширения НАТО на восток
Путин потребовал от Байдена гарантии нерасширения НАТО на восток - РИА Новости, 07.12.2021
Путин потребовал от Байдена гарантии нерасширения НАТО на восток
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом США Джо Байденом заявил, что Россия серьезно заинтересована в получении надежных гарантий,... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T23:23
2021-12-07T23:23
2021-12-07T23:23
политика
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом США Джо Байденом заявил, что Россия серьезно заинтересована в получении надежных гарантий, исключающих расширение НАТО на восточном направлении, сообщила пресс-служба Кремля.Во время переговоров Байден акцентировал якобы "угрожающий" характер передвижений российских войск вблизи украинских границ, сообщили в Кремле. "Владимир Путин в ответ подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей", - говорится в сообщении."Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", - отметили в пресс-службе Кремля.
https://ria.ru/20211207/posledstviya-1762658041.html
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политика, сша, владимир путин, джо байден, нато, россия
Путин потребовал от Байдена гарантии нерасширения НАТО на восток
Президент Путин потребовал от Байдена гарантии нерасширения блока НАТО на восток