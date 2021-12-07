https://ria.ru/20211207/moroz-1762499725.html
В Петербурге госпитализировали 14 человек с обморожениями
В Петербурге госпитализировали 14 человек с обморожениями - РИА Новости, 07.12.2021
В Петербурге госпитализировали 14 человек с обморожениями
Четырнадцать человек госпитализированы в Петербурге с обморожением с начала морозов, сообщает городской комитет по здравоохранению. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T09:44
2021-12-07T09:44
2021-12-07T09:44
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Четырнадцать человек госпитализированы в Петербурге с обморожением с начала морозов, сообщает городской комитет по здравоохранению."Всего с начала морозов в Институт скорой помощи поступили уже 14 больных с обморожениями", - информирует официальный Telegram-канал ведомства.Как отмечает комздрав, за выходные, в частности, в отделение термических поражений (ожоговый центр) НИИ скорой помощи имени Джанелидзе поступили 6 человек с обморожениями. Все пациенты - мужчины."Половина обморожений поверхностные, половина - глубокие, при которых потребуется ампутация сегментов конечностей", - уточняет ведомство.Морозная погода установилась в Петербурге с началом календарной зимы, а в ночь на понедельник произошло резкое похолодание до минус 21 градуса, что превысило температурный рекорд 1893 года.В настоящее время, согласно данным на сайте на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в Петербурге составляет минус 13,5 градуса.
https://ria.ru/20211206/moroz-1762318078.html
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происшествия, санкт-петербург
В Петербурге госпитализировали 14 человек с обморожениями
В Петербурге с начала зимы госпитализировали 14 человек с обморожениями
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости.
Четырнадцать человек госпитализированы в Петербурге
с обморожением с начала морозов, сообщает городской комитет по здравоохранению.
"Всего с начала морозов в Институт скорой помощи поступили уже 14 больных с обморожениями", - информирует официальный Telegram-канал
ведомства.
Как отмечает комздрав, за выходные, в частности, в отделение термических поражений (ожоговый центр) НИИ скорой помощи имени Джанелидзе поступили 6 человек с обморожениями. Все пациенты - мужчины.
"Половина обморожений поверхностные, половина - глубокие, при которых потребуется ампутация сегментов конечностей", - уточняет ведомство.
Морозная погода установилась в Петербурге с началом календарной зимы, а в ночь на понедельник произошло резкое похолодание до минус 21 градуса, что превысило температурный рекорд 1893 года.
В настоящее время, согласно данным на сайте на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в Петербурге составляет минус 13,5 градуса.