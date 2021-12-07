https://ria.ru/20211207/modernizatsiya-1762622665.html

В Ленобласти стартовала программа модернизации Центров занятости населения

В Ленобласти стартовала программа модернизации Центров занятости населения - РИА Новости, 07.12.2021

В Ленобласти стартовала программа модернизации Центров занятости населения

В Ленинградской области стартовала программа модернизации Центров занятости населения (ЦЗН) — в ближайшие два года четыре Центра занятости пройдут полное... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T18:02

2021-12-07T18:02

2021-12-07T18:02

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гатчина

тосно

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. В Ленинградской области стартовала программа модернизации Центров занятости населения (ЦЗН) — в ближайшие два года четыре Центра занятости пройдут полное обновление – внешнее и технологическое, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, первым в очереди на модернизацию стал Центр в столице региона ― Гатчине. Модернизация центров занятости области проводится в рамках реализации федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография". До 2024 года не менее четырех центров в области переоснастят."На очереди после Гатчины филиал в Тосно. Центры занятости станут государственными кадровыми агентствами, работающими в соответствии с принципами бережливого производства. Услуги клиентам будут оказываться комплексно ― в соответствии с жизненными ситуациями граждан и работодателей. При этом большинство услуг центров занятости будут предоставлять в электронном виде", - заметили в пресс-службе.Единый день трудоустройства (ЕДТ) второй год подряд проходит в онлайн-формате и собрал несколько сотен участников. В этом году большую ярмарку вакансий сменили выступления экспертов, которые делились с аудиторией своим опытом в сфере HR. Профессиональные коучи рассказали слушателям о возможностях, которые предоставляет портал "Работа в России", об особенностях дополнительного образования, его достоинствах и недостатках, дали советы по развитию профессионального потенциала и эффективному поиску работы, ответили на поступающие вопросы, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210603/modernizatsiya-1735493529.html

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общество, гатчина, тосно, ленинградская область