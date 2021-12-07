https://ria.ru/20211207/mirotvorets-1762521745.html

Мэр украинского города попал на "Миротворец" за слова о Донбассе

Мэр украинского города попал на "Миротворец" за слова о Донбассе - РИА Новости, 07.12.2021

Мэр украинского города попал на "Миротворец" за слова о Донбассе

Мэр Полтавы Александр Мамай, который ранее заявил о том, что "на Украине воюют РФ и США", попал в базу скандального украинского сайта "Миротворец". РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T11:45

2021-12-07T11:45

2021-12-07T11:45

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КИЕВ, 7 дек - РИА Новости. Мэр Полтавы Александр Мамай, который ранее заявил о том, что "на Украине воюют РФ и США", попал в базу скандального украинского сайта "Миротворец". Ранее мэр Полтавы заявил, что в Донбассе "воюют две "сверхдержавы" - Россия и США" и считает, что там "брат идет на брата"."Пособник террористов и российских оккупантов... Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины", - говорится на сайте "Миротворец" в карточке мэра.

https://ria.ru/20210921/ukraina-1751027100.html

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в мире, украина, полтава, александр мамай, ситуация на украине, ситуация в днр и лнр