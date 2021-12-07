https://ria.ru/20211207/migranty-1762561652.html

В Польше заявили о выходцах из Чечни среди нелегалов на белорусской границе

В Польше заявили о выходцах из Чечни среди нелегалов на белорусской границе - РИА Новости, 07.12.2021

В Польше заявили о выходцах из Чечни среди нелегалов на белорусской границе

Граждане РФ, являющиеся выходцами из Чечни, стали появляться среди мигрантов, пытающихся нелегально проникнуть в Польшу из Белоруссии, заявила журналистам... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T14:23

2021-12-07T14:23

2021-12-07T14:23

в мире

белоруссия

польша

чеченская республика (чечня)

мигранты

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 7 дек – РИА Новости. Граждане РФ, являющиеся выходцами из Чечни, стали появляться среди мигрантов, пытающихся нелегально проникнуть в Польшу из Белоруссии, заявила журналистам официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская."На участке, охраняемом подразделением Пограничной стражи в Черемхе, было две попытки пересечения границы группами из нескольких десятков человек. Первая произошла около 21.00 (23.00 мск). 30 человек проникли на территорию Польши при помощи белорусских служб. Эти люди задержаны у границы, доведены до линии границы и получили информацию о необходимости покинуть территорию Польши", - сказала Михальская."Что интересно, среди них были в основном граждане Ирака, но были также граждане РФ чеченской национальности", - добавила она."Мы уже раньше задерживали выходцев из Чечни", - отметила представитель Пограничной стражи. Она констатировала, что в группах нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть в Польшу в последнее время, почти нет граждан Афганистана или Сирии, а это в основном граждане Ирака.С начала года польские пограничники зафиксировали около 40 тысяч попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии. Это в десятки раз больше, чем в прошлом году. В ноябре таких попыток было выявлено около 8,9 тысячи, в октябре - 17,4 тысячи, в сентябре - 7,7 тысячи, а в августе 3,5 тысячи.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.

https://ria.ru/20211206/migranty-1762443260.html

https://ria.ru/20211206/nato-1762364619.html

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-12-07T14:23 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, польша, чеченская республика (чечня), мигранты, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии