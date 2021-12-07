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https://ria.ru/20211207/migranty-1762561652.html
В Польше заявили о выходцах из Чечни среди нелегалов на белорусской границе
В Польше заявили о выходцах из Чечни среди нелегалов на белорусской границе - РИА Новости, 07.12.2021
В Польше заявили о выходцах из Чечни среди нелегалов на белорусской границе
Граждане РФ, являющиеся выходцами из Чечни, стали появляться среди мигрантов, пытающихся нелегально проникнуть в Польшу из Белоруссии, заявила журналистам... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T14:23
2021-12-07T14:23
в мире
белоруссия
польша
чеченская республика (чечня)
мигранты
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 7 дек – РИА Новости. Граждане РФ, являющиеся выходцами из Чечни, стали появляться среди мигрантов, пытающихся нелегально проникнуть в Польшу из Белоруссии, заявила журналистам официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская."На участке, охраняемом подразделением Пограничной стражи в Черемхе, было две попытки пересечения границы группами из нескольких десятков человек. Первая произошла около 21.00 (23.00 мск). 30 человек проникли на территорию Польши при помощи белорусских служб. Эти люди задержаны у границы, доведены до линии границы и получили информацию о необходимости покинуть территорию Польши", - сказала Михальская."Что интересно, среди них были в основном граждане Ирака, но были также граждане РФ чеченской национальности", - добавила она."Мы уже раньше задерживали выходцев из Чечни", - отметила представитель Пограничной стражи. Она констатировала, что в группах нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть в Польшу в последнее время, почти нет граждан Афганистана или Сирии, а это в основном граждане Ирака.С начала года польские пограничники зафиксировали около 40 тысяч попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии. Это в десятки раз больше, чем в прошлом году. В ноябре таких попыток было выявлено около 8,9 тысячи, в октябре - 17,4 тысячи, в сентябре - 7,7 тысячи, а в августе 3,5 тысячи.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
https://ria.ru/20211206/migranty-1762443260.html
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, белоруссия, польша, чеченская республика (чечня), мигранты, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
14:23 07.12.2021
 
В Польше заявили о выходцах из Чечни среди нелегалов на белорусской границе

Погранстража Польши заявила о выходцах из Чечни среди нелегалов на границе с Белоруссией

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока ожидают размещения возле центра временного содержания мигрантов, оборудованного в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги", на белорусско-польской границе
Беженцы с Ближнего Востока ожидают размещения возле центра временного содержания мигрантов, оборудованного в логистическом центре в пункте пропуска Брузги, на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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ВАРШАВА, 7 дек – РИА Новости. Граждане РФ, являющиеся выходцами из Чечни, стали появляться среди мигрантов, пытающихся нелегально проникнуть в Польшу из Белоруссии, заявила журналистам официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская.
"На участке, охраняемом подразделением Пограничной стражи в Черемхе, было две попытки пересечения границы группами из нескольких десятков человек. Первая произошла около 21.00 (23.00 мск). 30 человек проникли на территорию Польши при помощи белорусских служб. Эти люди задержаны у границы, доведены до линии границы и получили информацию о необходимости покинуть территорию Польши", - сказала Михальская.
Мужчины идут мыться в полевую баню в лагере мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
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"Что интересно, среди них были в основном граждане Ирака, но были также граждане РФ чеченской национальности", - добавила она.
"Мы уже раньше задерживали выходцев из Чечни", - отметила представитель Пограничной стражи. Она констатировала, что в группах нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть в Польшу в последнее время, почти нет граждан Афганистана или Сирии, а это в основном граждане Ирака.
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С начала года польские пограничники зафиксировали около 40 тысяч попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии. Это в десятки раз больше, чем в прошлом году. В ноябре таких попыток было выявлено около 8,9 тысячи, в октябре - 17,4 тысячи, в сентябре - 7,7 тысячи, а в августе 3,5 тысячи.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
 
В миреБелоруссияПольшаЧеченская республика (Чечня)МигрантыРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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