https://ria.ru/20211207/kosachev-1762524727.html

Сенатор объяснил важность переговоров Путина и Байдена

Сенатор объяснил важность переговоров Путина и Байдена - РИА Новости, 07.12.2021

Сенатор объяснил важность переговоров Путина и Байдена

Переговоры глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена могут послужить разрядке напряженности в двусторонних отношениях, включая темы расширения НАТО и... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T11:55

2021-12-07T11:55

2021-12-07T11:55

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Переговоры глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена могут послужить разрядке напряженности в двусторонних отношениях, включая темы расширения НАТО и военной поддержки Украины Западом, заявил РИА Новости во вторник вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Потенциально сегодняшний разговор может и должен послужить разрядке напряженности в двусторонних отношениях, включая столь осложнившие их темы расширения НАТО и военной поддержки Украины Западом", - сказал политик.Но для этого "потребуется отказ от искусственного и агрессивного нагнетания напряженности вокруг России с американской стороны", заключил он.Президенты РФ и США проведут 7 декабря беседу. В Кремле заявили, что общение лидеров запланировано по видеосвязи на вечер вторника, они сами определят необходимое для разговора время. Предполагается, что Путин и Байден обсудят напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам РФ и инициативу российского лидера о гарантиях безопасности.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211207/tramp-1762501578.html

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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, константин косачев, нато, совет федерации рф, россия