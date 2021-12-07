https://ria.ru/20211207/koronavirus-1762576466.html
Попова рассказала о распространении в мире омикрон-штамма
Попова рассказала о распространении в мире омикрон-штамма - РИА Новости, 07.12.2021
Попова рассказала о распространении в мире омикрон-штамма
Новый штамм COVID-19, получивший название "омикрон", распространился достаточно широко в мире, и риски остаются довольно высокими, заявила глава... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T15:32
2021-12-07T15:32
2021-12-07T16:04
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
юар
воз
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Новый штамм COVID-19, получивший название "омикрон", распространился достаточно широко в мире, и риски остаются довольно высокими, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Новый штамм сегодня уже распространился достаточно широко... И, конечно же, риски сегодня остаются достаточно высокими", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе COVID-19.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ria.ru/20211207/omikron-shtamm-1762578080.html
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общество, коронавирус covid-19, юар, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, омикрон-штамм коронавируса
15:32 07.12.2021 (обновлено: 16:04 07.12.2021)
Попова рассказала о распространении в мире омикрон-штамма
Глава Роспотребнадзора Попова заявила о широком распространении нового штамма COVID-19