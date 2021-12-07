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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211207/koronavirus-1762560171.html
Эксперт призвал не сеять панику из-за нового штамма коронавируса
Эксперт призвал не сеять панику из-за нового штамма коронавируса - РИА Новости, 07.12.2021
Эксперт призвал не сеять панику из-за нового штамма коронавируса
Напряженность вокруг появления нового штамма коронавируса "омикрон" вредна, не надо сеять панику, мутации вируса - это нормально, тем более, что "омикрон" уже... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T14:18
2021-12-07T14:18
распространение коронавируса
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Напряженность вокруг появления нового штамма коронавируса "омикрон" вредна, не надо сеять панику, мутации вируса - это нормально, тем более, что "омикрон" уже показывает не самое тяжелое течение заболевания, считает главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Алексей Мазус."Хочется сказать, что не надо сеять панику... Мы, Россия - часть международной научной сети, у нас есть партнеры, друзья, и мы одни из первых получили из ЮАР какие-то данные. И, исходя из этих данных, ну да, новый вирус, ну да, мутация, но никаких чрезвычайных событий, что все пропало, что это новая Эбола, ничего этого не было видно с самого начала. Поэтому это напряжение, которое возникло с появлением нового штамма, оно, с моей точки зрения, конечно, искусственно, а может даже и вредно", - сказал Мазус в ходе пресс-конференции во вторник.Он подчеркнул, что то, что вирус мутирует - это нормально, новые штаммы продолжат появляться."У нас есть новая инфекция, новый вирус, да, он будет мутировать... новые штаммы еще появятся, к этому нужно относиться спокойно, и пока все данные говорят о том, что это не самый тяжелый штамм, который вызывает тяжелую инфекцию, но пока его изучают", - добавил Мазус.
https://ria.ru/20211207/omikron-1762484468.html
https://ria.ru/20211207/shtammy-1762523575.html
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, алексей мазус, омикрон-штамм коронавируса
14:18 07.12.2021
 
Эксперт призвал не сеять панику из-за нового штамма коронавируса

Эксперт Минздрава Мазус об омикрон-штамме: не надо сеять панику из-за мутации коронавируса

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в коридоре COVID-госпиталя на базе Краевой клинической больницы №2 в Краснодаре
Медицинский сотрудник в коридоре COVID-госпиталя на базе Краевой клинической больницы №2 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Напряженность вокруг появления нового штамма коронавируса "омикрон" вредна, не надо сеять панику, мутации вируса - это нормально, тем более, что "омикрон" уже показывает не самое тяжелое течение заболевания, считает главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Алексей Мазус.
"Хочется сказать, что не надо сеять панику... Мы, Россия - часть международной научной сети, у нас есть партнеры, друзья, и мы одни из первых получили из ЮАР какие-то данные. И, исходя из этих данных, ну да, новый вирус, ну да, мутация, но никаких чрезвычайных событий, что все пропало, что это новая Эбола, ничего этого не было видно с самого начала. Поэтому это напряжение, которое возникло с появлением нового штамма, оно, с моей точки зрения, конечно, искусственно, а может даже и вредно", - сказал Мазус в ходе пресс-конференции во вторник.
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Он подчеркнул, что то, что вирус мутирует - это нормально, новые штаммы продолжат появляться.
"У нас есть новая инфекция, новый вирус, да, он будет мутировать... новые штаммы еще появятся, к этому нужно относиться спокойно, и пока все данные говорят о том, что это не самый тяжелый штамм, который вызывает тяжелую инфекцию, но пока его изучают", - добавил Мазус.
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