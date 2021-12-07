https://ria.ru/20211207/koronavirus-1762560171.html

Эксперт призвал не сеять панику из-за нового штамма коронавируса

Эксперт призвал не сеять панику из-за нового штамма коронавируса - РИА Новости, 07.12.2021

Эксперт призвал не сеять панику из-за нового штамма коронавируса

Напряженность вокруг появления нового штамма коронавируса "омикрон" вредна, не надо сеять панику, мутации вируса - это нормально, тем более, что "омикрон" уже... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T14:18

2021-12-07T14:18

2021-12-07T14:18

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Напряженность вокруг появления нового штамма коронавируса "омикрон" вредна, не надо сеять панику, мутации вируса - это нормально, тем более, что "омикрон" уже показывает не самое тяжелое течение заболевания, считает главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Алексей Мазус."Хочется сказать, что не надо сеять панику... Мы, Россия - часть международной научной сети, у нас есть партнеры, друзья, и мы одни из первых получили из ЮАР какие-то данные. И, исходя из этих данных, ну да, новый вирус, ну да, мутация, но никаких чрезвычайных событий, что все пропало, что это новая Эбола, ничего этого не было видно с самого начала. Поэтому это напряжение, которое возникло с появлением нового штамма, оно, с моей точки зрения, конечно, искусственно, а может даже и вредно", - сказал Мазус в ходе пресс-конференции во вторник.Он подчеркнул, что то, что вирус мутирует - это нормально, новые штаммы продолжат появляться."У нас есть новая инфекция, новый вирус, да, он будет мутировать... новые штаммы еще появятся, к этому нужно относиться спокойно, и пока все данные говорят о том, что это не самый тяжелый штамм, который вызывает тяжелую инфекцию, но пока его изучают", - добавил Мазус.

https://ria.ru/20211207/omikron-1762484468.html

https://ria.ru/20211207/shtammy-1762523575.html

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