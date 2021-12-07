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Краснодарский край
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Мэр Анапы Василий Швец: у нас светит солнце почти 300 дней в году
Мэр Анапы Василий Швец: у нас светит солнце почти 300 дней в году - РИА Новости, 07.12.2021
Мэр Анапы Василий Швец: у нас светит солнце почти 300 дней в году
В Анапе пляжи готовы к приему туристов в зимнее время, а в середине декабря здесь появится и новогоднее оформление. Популярный среди туристов город становится... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T10:50
2021-12-07T20:39
краснодарский край
анапа
василий швец
россия
краснодарский край
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В Анапе пляжи готовы к приему туристов в зимнее время, а в середине декабря здесь появится и новогоднее оформление. Популярный среди туристов город становится всесезонным курортом: по словам мэра Анапы Василия Швеца люди приезжают сюда не только летом ради отдыха на море, все более популярным становится отдых в межсезонье. О том, какие виды туризма развиваются сейчас в Анапе, мэр рассказал в интервью РИА Новости.– Туристическая отрасль пострадала из-за пандемии, значительные ограничения сохраняются по сей день. Как город приспосабливается к новым условиям? Каковы итоги этого года?– Город приспосабливается нормально, без потрясений. Мы же понимаем, что все ограничения – жизненная необходимость: и чтобы люди не болели, и в то же время, чтобы могли набраться сил и здоровья в наших санаториях. Этот сезон наш курорт отработал гораздо эффективнее, чем прошлый. Мы уже понимали "правила игры", знали, как лучше распределить силы и средства, какие первоочередные меры принять, чтобы не дать вирусу распространиться.На это были настроены все: и мы как власть, и наши предприятия санаторно-курортной отрасли и потребсферы. На сегодняшний день мы приняли порядка четырех миллионов туристов. Это почти в два раза больше, чем в 2020 году. При этом вспышек заболевания не допущено – это результат общей работы всех ведомств и структур.– Анапа стремится стать всесезонным курортом, благодаря чему это можно достичь? Какие направления туризма вы развиваете?– В первую очередь, это, конечно же, санаторно-курортное лечение. Нашими здравницами разработано свыше 400 медицинских методик, в том числе не имеющих аналогов в мире. У нас успешно лечат болезни опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые, кожные, легочные заболевания. Ряд санаториев проводит курсы реабилитации после COVID-19, что сейчас особенно актуально.Пользуются спросом туры выходного дня, спецпредложения для семей, когда дети до 12 лет заселяются с родителями бесплатно. Сейчас наши популярные средства размещения запустили новогодние и рождественские туры.Второе направление – событийный туризм. Конечно, сложная эпидобстановка пока не позволяет нам проводить массовые культурные мероприятия и фестивали так, как хотелось бы. Но мы надеемся, что ситуация изменится в лучшую сторону и готовимся делать то, что хорошо умеем: радовать и удивлять наших гостей. Ведем работу по созданию проектов праздничных мероприятий, хотим, чтобы нашим гостям было интересно в Анапе круглый год.Например, сейчас готовим торжество, посвященное дате, которую на курорте раньше не отмечали: 15 декабря исполнится 175 лет со дня подписания императором Николаем I Указа о присвоении Анапе статуса города – по сути, это день ее основания. Празднование юбилея откроет цикл наших новогодних и рождественских мероприятий.Продолжим проект #зимуйванапе. Это и обустройство на пляжах зон отдыха с беседками и лавочками, и активности на популярной лаунж-зоне. В прошлом году только с нашего прогремевшего на всю страну пляжного песковика тысячи фотографий разлетелись по всем соцсетям. И этой зимой гостей ждет масса сюрпризов. Также готовим свежее новогоднее оформление, оно в этом году будет особенным. Первые элементы украшения уже появляются на прогулочных зонах.Например, сейчас в работе проект Императорского парка, который разместится на площади почти 40 гектаров и будет формировать зеленый пояс нашего города. Там будут фонтаны, клумбы, самый большой в стране скейт-парк и многое другое.– Летом в Краснодарский край приезжают отдыхать на море, зимой – горные лыжи. Ради чего стоит приехать в Анапу в межсезонье?– Межсезонье – это принципиально другое настроение. Это время спокойного размеренного отдыха. Нет этой летней суеты, лишнего шума. Это период, когда можно комфортно гулять вдоль моря, кормить лебедей и чаек, чувствовать единение с природой. Продолжают работать различные объекты показа – музеи, винодельни, дельфинарии. Можно отдыхать, вообще не выходя из санатория или отеля, где есть крытые бассейны и спа-комплексы. Это лучшее время, чтобы посвятить его своему здоровью – цены на процедуры в здравницах значительно ниже, чем в высокий сезон, а людей меньше.– Коснется ли благоустройство городских пляжей? Вы уже озвучивали амбициозные планы, по которым пятая часть всех пляжей Анапы к 2025 году должна получить "Голубые флаги", вручаемые пляжам, где вода пригодна для безопасного купания. Как идет работа в этом направлении?– Работа в процессе, и мы уверенно движемся вперед. В сезоне-2021 мы привели к единому облику 80 пляжных территорий, которые встречали гостей обновленными, комфортными, современными. Пять из них готовят документы, чтобы получить "Голубой флаг" в следующем году.Но наша задача – не только и не столько получить это признание. В первую очередь, мы хотим сделать наши пляжи максимально удобными для туристов, красивыми, комфортными, благоустроенными – пляжами мирового уровня. А флаги будут приятным бонусом.– Сегодня требования туристов к комфорту довольно высоки, они отличаются от стандартов, например, двадцатилетней давности. Как вы планируете модернизировать санаторно-курортный комплекс?– Мы уходим от сложившегося еще в советское время стереотипа, что Анапа – исключительно детский курорт. Сегодня наше направление – семейный отдых. Это сохранение и усиление лечебно-диагностической базы и одновременно развитие туристического потенциала.В настоящее время флагман нашей санаторно-курортной отрасли "ДиЛуч" реализует проект современного спа-комплекса. Мы планируем его открыть до конца года. Также в этом году Анапой подписано инвестсоглашений более, чем на 45 миллиардов рублей. Ставка сделана на создание качественных мест размещения, в том числе международного уровня. В ближайшие годы мы планируем создать на территории Анапы как минимум 15-20 международных отелей класса четыре и пять "звезд".– В чем, помимо санаторно-курортной отрасли, вы видите главный потенциал города в ближайшее время?– Одно из главных направлений, которое мы развиваем, и в чем видим серьезный потенциал – это виноградарство и виноделие. У Анапы огромный запас виноградопригодных земель, кстати, мы стали первыми в России, кто закрепил статус этих земель в генплане – свыше 30 тысяч гектаров.Именно на нашей территории подписано соглашение о создании "Национального агентства маркетинга российского вина" – сокращенно "НАМ российского вина". Мы создали это агентство, в первую очередь, для продвижения наших отечественных напитков на международном уровне. Также это поможет повысить интерес к Анапе как точке формирования винодельческого кластера, и у нас для этого есть все необходимое.Потенциал в 30 тысяч гектаров под выращивание винограда – будущее отрасли. Для сравнения, сейчас виноградниками занято порядка четырех тысяч гектаров, с которых собирают 22 тысячи тонн.Также это развитие эногастрономического туризма – крайне популярное сегодня направление. С каждым годом становится все больше фермерских хозяйств и крупных предприятий, маршрутов энотуризма. В поселке Виноградном, к примеру, сейчас реализует масштабный проект одна из крупных компаний по производству игристых и тихих вин: на месте легендарного предприятия СПК имени Ленина, которое дало стране 31 Героя Соцтруда, появится Центр энологического туризма с винодельческим комплексом, туристическим центром, музеем, конгресс-холлом, концертной площадкой, стадионом. Первые объекты уже открыты.– В чем для вас особенность жизни и работы в городе-курорте? В чем отличие Анапы от других курортных городов края?– Анапа уникальна. Вы знаете, наш город единственный в регионе, носящий женское имя. И это видно во всём. Анапа принимает гостей, как радушная хозяйка и она по-настоящему прекрасна в любое время года. Только в Анапе есть и галечные, и песчаные пляжи, целебнейший можжевеловый лес, очень мягкий, приятный климат. Но, самое главное, в Анапе живут удивительные люди.Раньше я бывал в Анапе много раз, мне всегда нравился этот город, но по-настоящему влюбился в нее, только прожив здесь какое-то время. Анапа способна дарить людям самое ценное, особенно в наше сложное время, – здоровье и эмоции. Именно за этим сюда приезжают миллионы туристов.
https://ria.ru/20211203/kurorty-1762071085.html
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краснодарский край, анапа, василий швец, россия
10:50 07.12.2021 (обновлено: 20:39 07.12.2021)
 

Мэр Анапы Василий Швец: у нас светит солнце почти 300 дней в году

© Фото : Предоставлено пресс-службой администрации города Анапа Прогулочная зона в Анапе
Прогулочная зона в Анапе - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© Фото : Предоставлено пресс-службой администрации города Анапа
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В Анапе пляжи готовы к приему туристов в зимнее время, а в середине декабря здесь появится и новогоднее оформление. Популярный среди туристов город становится всесезонным курортом: по словам мэра Анапы Василия Швеца люди приезжают сюда не только летом ради отдыха на море, все более популярным становится отдых в межсезонье. О том, какие виды туризма развиваются сейчас в Анапе, мэр рассказал в интервью РИА Новости.
– Туристическая отрасль пострадала из-за пандемии, значительные ограничения сохраняются по сей день. Как город приспосабливается к новым условиям? Каковы итоги этого года?
– Город приспосабливается нормально, без потрясений. Мы же понимаем, что все ограничения – жизненная необходимость: и чтобы люди не болели, и в то же время, чтобы могли набраться сил и здоровья в наших санаториях. Этот сезон наш курорт отработал гораздо эффективнее, чем прошлый. Мы уже понимали "правила игры", знали, как лучше распределить силы и средства, какие первоочередные меры принять, чтобы не дать вирусу распространиться.
На это были настроены все: и мы как власть, и наши предприятия санаторно-курортной отрасли и потребсферы. На сегодняшний день мы приняли порядка четырех миллионов туристов. Это почти в два раза больше, чем в 2020 году. При этом вспышек заболевания не допущено – это результат общей работы всех ведомств и структур.
© Фото : Предоставлено пресс-службой администрации АнапыМэр Анапы Василий Швец
Мэр Анапы Василий Швец - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© Фото : Предоставлено пресс-службой администрации Анапы
Мэр Анапы Василий Швец
– Анапа стремится стать всесезонным курортом, благодаря чему это можно достичь? Какие направления туризма вы развиваете?
– В первую очередь, это, конечно же, санаторно-курортное лечение. Нашими здравницами разработано свыше 400 медицинских методик, в том числе не имеющих аналогов в мире. У нас успешно лечат болезни опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые, кожные, легочные заболевания. Ряд санаториев проводит курсы реабилитации после COVID-19, что сейчас особенно актуально.

В межсезонье наши здравницы традиционно организуют различные акции. Многие санатории до 20% снижают стоимость путевок, в том числе включающих лечение.

Пользуются спросом туры выходного дня, спецпредложения для семей, когда дети до 12 лет заселяются с родителями бесплатно. Сейчас наши популярные средства размещения запустили новогодние и рождественские туры.
Второе направление – событийный туризм. Конечно, сложная эпидобстановка пока не позволяет нам проводить массовые культурные мероприятия и фестивали так, как хотелось бы. Но мы надеемся, что ситуация изменится в лучшую сторону и готовимся делать то, что хорошо умеем: радовать и удивлять наших гостей. Ведем работу по созданию проектов праздничных мероприятий, хотим, чтобы нашим гостям было интересно в Анапе круглый год.
Например, сейчас готовим торжество, посвященное дате, которую на курорте раньше не отмечали: 15 декабря исполнится 175 лет со дня подписания императором Николаем I Указа о присвоении Анапе статуса города – по сути, это день ее основания. Празднование юбилея откроет цикл наших новогодних и рождественских мероприятий.
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Продолжим проект #зимуйванапе. Это и обустройство на пляжах зон отдыха с беседками и лавочками, и активности на популярной лаунж-зоне. В прошлом году только с нашего прогремевшего на всю страну пляжного песковика тысячи фотографий разлетелись по всем соцсетям. И этой зимой гостей ждет масса сюрпризов. Также готовим свежее новогоднее оформление, оно в этом году будет особенным. Первые элементы украшения уже появляются на прогулочных зонах.

Среди основных направлений – развитие гастро- и энотуризма, создание точек притяжения и новых общественных пространств.

Например, сейчас в работе проект Императорского парка, который разместится на площади почти 40 гектаров и будет формировать зеленый пояс нашего города. Там будут фонтаны, клумбы, самый большой в стране скейт-парк и многое другое.
– Летом в Краснодарский край приезжают отдыхать на море, зимой – горные лыжи. Ради чего стоит приехать в Анапу в межсезонье?
– Межсезонье – это принципиально другое настроение. Это время спокойного размеренного отдыха. Нет этой летней суеты, лишнего шума. Это период, когда можно комфортно гулять вдоль моря, кормить лебедей и чаек, чувствовать единение с природой. Продолжают работать различные объекты показа – музеи, винодельни, дельфинарии. Можно отдыхать, вообще не выходя из санатория или отеля, где есть крытые бассейны и спа-комплексы. Это лучшее время, чтобы посвятить его своему здоровью – цены на процедуры в здравницах значительно ниже, чем в высокий сезон, а людей меньше.
© РИА Новости / Евгений БиятовПрогулочная аллея в центре Анапы
Прогулочная аллея в центре Анапы - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Прогулочная аллея в центре Анапы
– Коснется ли благоустройство городских пляжей? Вы уже озвучивали амбициозные планы, по которым пятая часть всех пляжей Анапы к 2025 году должна получить "Голубые флаги", вручаемые пляжам, где вода пригодна для безопасного купания. Как идет работа в этом направлении?
– Работа в процессе, и мы уверенно движемся вперед. В сезоне-2021 мы привели к единому облику 80 пляжных территорий, которые встречали гостей обновленными, комфортными, современными. Пять из них готовят документы, чтобы получить "Голубой флаг" в следующем году.
Но наша задача – не только и не столько получить это признание. В первую очередь, мы хотим сделать наши пляжи максимально удобными для туристов, красивыми, комфортными, благоустроенными – пляжами мирового уровня. А флаги будут приятным бонусом.
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– Сегодня требования туристов к комфорту довольно высоки, они отличаются от стандартов, например, двадцатилетней давности. Как вы планируете модернизировать санаторно-курортный комплекс?
– Мы уходим от сложившегося еще в советское время стереотипа, что Анапа – исключительно детский курорт. Сегодня наше направление – семейный отдых. Это сохранение и усиление лечебно-диагностической базы и одновременно развитие туристического потенциала.
В настоящее время флагман нашей санаторно-курортной отрасли "ДиЛуч" реализует проект современного спа-комплекса. Мы планируем его открыть до конца года. Также в этом году Анапой подписано инвестсоглашений более, чем на 45 миллиардов рублей. Ставка сделана на создание качественных мест размещения, в том числе международного уровня. В ближайшие годы мы планируем создать на территории Анапы как минимум 15-20 международных отелей класса четыре и пять "звезд".
© РИА Новости / Евгений БиятовДевушка на пляже Анапы
Девушка на пляже Анапы - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Девушка на пляже Анапы
– В чем, помимо санаторно-курортной отрасли, вы видите главный потенциал города в ближайшее время?
– Одно из главных направлений, которое мы развиваем, и в чем видим серьезный потенциал – это виноградарство и виноделие. У Анапы огромный запас виноградопригодных земель, кстати, мы стали первыми в России, кто закрепил статус этих земель в генплане – свыше 30 тысяч гектаров.
Именно на нашей территории подписано соглашение о создании "Национального агентства маркетинга российского вина" – сокращенно "НАМ российского вина". Мы создали это агентство, в первую очередь, для продвижения наших отечественных напитков на международном уровне. Также это поможет повысить интерес к Анапе как точке формирования винодельческого кластера, и у нас для этого есть все необходимое.
Потенциал в 30 тысяч гектаров под выращивание винограда – будущее отрасли. Для сравнения, сейчас виноградниками занято порядка четырех тысяч гектаров, с которых собирают 22 тысячи тонн.
© РИА Новости / Евгений БиятовРыбаки на пляже близ Анапы
Рыбаки на пляже близ Анапы - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Рыбаки на пляже близ Анапы
Также это развитие эногастрономического туризма – крайне популярное сегодня направление. С каждым годом становится все больше фермерских хозяйств и крупных предприятий, маршрутов энотуризма. В поселке Виноградном, к примеру, сейчас реализует масштабный проект одна из крупных компаний по производству игристых и тихих вин: на месте легендарного предприятия СПК имени Ленина, которое дало стране 31 Героя Соцтруда, появится Центр энологического туризма с винодельческим комплексом, туристическим центром, музеем, конгресс-холлом, концертной площадкой, стадионом. Первые объекты уже открыты.
– В чем для вас особенность жизни и работы в городе-курорте? В чем отличие Анапы от других курортных городов края?
– Анапа уникальна. Вы знаете, наш город единственный в регионе, носящий женское имя. И это видно во всём. Анапа принимает гостей, как радушная хозяйка и она по-настоящему прекрасна в любое время года. Только в Анапе есть и галечные, и песчаные пляжи, целебнейший можжевеловый лес, очень мягкий, приятный климат. Но, самое главное, в Анапе живут удивительные люди.

Мне кажется, именно благодаря нашим жителям над Анапой светит солнце почти 300 дней в году. И это тоже уникальность нашего курорта – он считается самым солнечным городом в стране.

Раньше я бывал в Анапе много раз, мне всегда нравился этот город, но по-настоящему влюбился в нее, только прожив здесь какое-то время. Анапа способна дарить людям самое ценное, особенно в наше сложное время, – здоровье и эмоции. Именно за этим сюда приезжают миллионы туристов.
 
Краснодарский крайКраснодарский крайАнапаВасилий ШвецРоссия
 
 
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