https://ria.ru/20211207/gromov-1762539740.html

ЕР приостановит членство экс-главы Калининского района Петербурга

ЕР приостановит членство экс-главы Калининского района Петербурга - РИА Новости, 07.12.2021

ЕР приостановит членство экс-главы Калининского района Петербурга

Членство в "Единой России" бывшего главы Калининского района Петербурга Ивана Громова будет приостановлено, сообщает пресс-служба регионального отделения... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T12:54

2021-12-07T12:54

2021-12-07T12:54

происшествия

санкт-петербург

калининский район

единая россия

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Членство в "Единой России" бывшего главы Калининского района Петербурга Ивана Громова будет приостановлено, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.Ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что Громов был задержан в Петербурге. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество)."Решение о приостановлении членства будет принято на ближайшем заседании местного политического совета по месту учета согласно пункту 4.4.4. устава партии "Единая Россия", - сказано в сообщении.Громов, ранее возглавлявший администрацию Петроградского района, был назначен главой администрации Калининского района в ноябре текущего года. 6 декабря Громов подал заявление об увольнении с этой должности по собственному желанию. Просьба была удовлетворена. СМИ писали, что его уход по собственному желанию мог быть связан с неудовлетворительной уборкой снега в городе.С 2012 по 2016 годы Громов возглавлял городской комитет по информатизации и связи.

https://ria.ru/20211129/sopchuk-1761215924.html

https://ria.ru/20210630/er-1739325032.html

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происшествия, санкт-петербург, калининский район, единая россия, россия