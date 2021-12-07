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ЕР приостановит членство экс-главы Калининского района Петербурга
ЕР приостановит членство экс-главы Калининского района Петербурга - РИА Новости, 07.12.2021
ЕР приостановит членство экс-главы Калининского района Петербурга
Членство в "Единой России" бывшего главы Калининского района Петербурга Ивана Громова будет приостановлено, сообщает пресс-служба регионального отделения... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T12:54
2021-12-07T12:54
происшествия
санкт-петербург
калининский район
единая россия
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Членство в "Единой России" бывшего главы Калининского района Петербурга Ивана Громова будет приостановлено, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.Ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что Громов был задержан в Петербурге. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество)."Решение о приостановлении членства будет принято на ближайшем заседании местного политического совета по месту учета согласно пункту 4.4.4. устава партии "Единая Россия", - сказано в сообщении.Громов, ранее возглавлявший администрацию Петроградского района, был назначен главой администрации Калининского района в ноябре текущего года. 6 декабря Громов подал заявление об увольнении с этой должности по собственному желанию. Просьба была удовлетворена. СМИ писали, что его уход по собственному желанию мог быть связан с неудовлетворительной уборкой снега в городе.С 2012 по 2016 годы Громов возглавлял городской комитет по информатизации и связи.
https://ria.ru/20211129/sopchuk-1761215924.html
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происшествия, санкт-петербург, калининский район, единая россия, россия
12:54 07.12.2021
 
ЕР приостановит членство экс-главы Калининского района Петербурга

"Единая Россия" приостановит членство экс-главы Калининского района Петербурга Громова

© Фото : НовостиКалининского районаИван Громов
Иван Громов - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© Фото : НовостиКалининского района
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Членство в "Единой России" бывшего главы Калининского района Петербурга Ивана Громова будет приостановлено, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.
Ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что Громов был задержан в Петербурге. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).
Сергей Сопчук - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 10:27
Находящемуся в розыске экс-депутату Сопчуку приостановили членство в партии
"Решение о приостановлении членства будет принято на ближайшем заседании местного политического совета по месту учета согласно пункту 4.4.4. устава партии "Единая Россия", - сказано в сообщении.
Громов, ранее возглавлявший администрацию Петроградского района, был назначен главой администрации Калининского района в ноябре текущего года. 6 декабря Громов подал заявление об увольнении с этой должности по собственному желанию. Просьба была удовлетворена. СМИ писали, что его уход по собственному желанию мог быть связан с неудовлетворительной уборкой снега в городе.
С 2012 по 2016 годы Громов возглавлял городской комитет по информатизации и связи.
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