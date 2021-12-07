https://ria.ru/20211207/granitsy-1762504695.html
Родители и дети: ставим личные границы
Родители и дети: ставим личные границы - РИА Новости, 07.12.2021
Родители и дети: ставим личные границы
Ребенок виснет на взрослых, лазит по шкафам и нарушает запреты. Если родители пытаются сказать "нет" – случается истерика. У этой проблемы есть несколько вариантов решения – от похода к врачу до создания маленькой семейной традиции. Как разобраться в причинах такого поведения и выработать правильную родительскую стратегию?
2021-12-07T11:00
2021-12-07T11:00
2021-12-07T13:12
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Родители и дети: ставим личные границы
Ребенок виснет на взрослых, лазит по шкафам и нарушает запреты. Если родители пытаются сказать "нет" – случается истерика. У этой проблемы есть несколько вариантов решения – от похода к врачу до создания маленькой семейной традиции. Как разобраться в причинах такого поведения и выработать правильную родительскую стратегию?
audio/mpeg
Родители и дети: ставим личные границы
Ребенок виснет на взрослых, лазит по шкафам и нарушает запреты. Если родители пытаются сказать "нет" – случается истерика. У этой проблемы есть несколько вариантов решения – от похода к врачу до создания маленькой семейной традиции. Как разобраться в причинах такого поведения и выработать правильную родительскую стратегию?
audio/mpeg
Как научить ребенка соблюдать установленные дома правила рассказывают специалист по Теории решения изобретательских задач, основатель и научный руководитель международной лаборатории образовательных технологий, автор книг Анатолий Гин и детский реабилитолог, кинезотерапевт, иппотерапевт Олег Леонкин.03:40 Дети, которым нужен постоянный и мощный контакт06:10 "Границы нельзя просто установить, их нужно взращивать"06:40 "Нельзя" и "не надо"09:50 "Выставление границ – это спорт"13:30 Границы и традиции16:15 "Все родительство – это решение задач"17:00 Правила выставления границ18:00 Ребенок лазит по шкафам родителей. Что делать?19:50 "Синдром Шапокляк"23:25 Как научить говорит ребенка "нет"?25:00 Телесные границы25:10 Давать ли сдачи обидчикам?33:20 "Создавайте у ребенка ситуации успеха"Партнер подкаста — образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".Пожалуйста, помогите нам сделать этот подкаст лучше!Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.
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общество, дети, психология, подкаст, аудио, сн_образование, социальный навигатор
11:00 07.12.2021 (обновлено: 13:12 07.12.2021)
Родители и дети: ставим личные границы
Ребенок виснет на взрослых, лазит по шкафам и нарушает запреты. Если родители пытаются сказать "нет" – случается истерика. У этой проблемы есть несколько вариантов решения – от похода к врачу до создания маленькой семейной традиции. Как разобраться в причинах такого поведения и выработать правильную родительскую стратегию?
Как научить ребенка соблюдать установленные дома правила рассказывают специалист по Теории решения изобретательских задач, основатель и научный руководитель международной лаборатории образовательных технологий, автор книг Анатолий Гин
и детский реабилитолог, кинезотерапевт, иппотерапевт Олег Леонкин.
03:40 Дети, которым нужен постоянный и мощный контакт
06:10 "Границы нельзя просто установить, их нужно взращивать"
06:40 "Нельзя" и "не надо"
09:50 "Выставление границ – это спорт"
16:15 "Все родительство – это решение задач"
17:00 Правила выставления границ
18:00 Ребенок лазит по шкафам родителей. Что делать?
23:25 Как научить говорит ребенка "нет"?
25:10 Давать ли сдачи обидчикам?
33:20 "Создавайте у ребенка ситуации успеха"
Партнер подкаста — образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".
Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.
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Ведущие: Андрей Терешко, Юлия Мирей
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