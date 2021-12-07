https://ria.ru/20211207/gololed-1762477105.html
Как не попасть в аварию в гололед
Автоэксперт объяснил, как вести себя на дороге в гололед - РИА Новости, 07.12.2021
Как не попасть в аварию в гололед
При вождении в гололед необходимо прежде всего снизить скорость, однако нельзя делать это резко, так как активное торможение может привести к потере... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T01:16
2021-12-07T01:16
2021-12-07T01:16
авто
егор васильев
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. При вождении в гололед необходимо прежде всего снизить скорость, однако нельзя делать это резко, так как активное торможение может привести к потере управляемости, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.Во время торможения не рекомендуется сильно жать на педаль, так как при неразмеренном нажатии срабатывает ABS. Она довольно эффективна на скользких дорогах, но мягкое сбавление скорости может дать лучший результат, считает специалист.При нажатии на газ следует исключить “резкие и амплитудные действия”.“Мощный газ на льду — это гарантированная пробуксовка, которая не даст вам возможность адекватно ускориться, поскольку активирует систему стабилизации. Так что газом работаем максимально аккуратно, не провоцируя скольжений ведущих колёс", — советует эксперт.Во время гололеда нужно просчитывать развитие дорожной ситуации несколько шагов вперёд, в том числе по части поведения других участников движения. Зимой реакции автомобиля на действия водителя растянуты во времени, у машины возрастает инерционность, предупреждает Васильев.
https://ria.ru/20211206/steklo-1762304888.html
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авто, егор васильев
Автоэксперт объяснил, как вести себя на дороге в гололед
Эксперт Васильев призвал снизить скорость и отказаться от активного торможения в гололед
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости.
При вождении в гололед необходимо прежде всего снизить скорость, однако нельзя делать это резко, так как активное торможение может привести к потере управляемости, рассказал агентству “Прайм”
автоэксперт Егор Васильев
.
“Скорость необходимо снизить до величины, при которой автомобиль гарантированно надежно реагирует на поворот руля — то есть в любой момент времени вы можете изменить его траекторию”, — объяснил специалист. При таком темпе езды автомобиль может эффективно замедляться.
Во время торможения не рекомендуется сильно жать на педаль, так как при неразмеренном нажатии срабатывает ABS. Она довольно эффективна на скользких дорогах, но мягкое сбавление скорости может дать лучший результат, считает специалист.
При нажатии на газ следует исключить “резкие и амплитудные действия”.
“Мощный газ на льду — это гарантированная пробуксовка, которая не даст вам возможность адекватно ускориться, поскольку активирует систему стабилизации. Так что газом работаем максимально аккуратно, не провоцируя скольжений ведущих колёс", — советует эксперт.
Во время гололеда нужно просчитывать развитие дорожной ситуации несколько шагов вперёд, в том числе по части поведения других участников движения. Зимой реакции автомобиля на действия водителя растянуты во времени, у машины возрастает инерционность, предупреждает Васильев.