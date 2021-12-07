Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211207/embargo-1762634861.html
Минск назвал страны, против которых введет продовольственное эмбарго
Минск назвал страны, против которых введет продовольственное эмбарго - РИА Новости, 07.12.2021
Минск назвал страны, против которых введет продовольственное эмбарго
Продовольственное эмбарго Минска, которое будет введено с 1 января в ответ на санкции Запада, коснется товаров из ЕС, США, Канады, Великобритании и ряда других, РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T18:53
2021-12-07T20:32
в мире
сша
минск
канада
норвегия
северная македония
черногория
санкции ес в отношении белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600511106_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_2973944296926858380aa549b157ddc3.jpg
МИНСК, 7 дек - РИА Новости. Продовольственное эмбарго Минска, которое будет введено с 1 января в ответ на санкции Запада, коснется товаров из ЕС, США, Канады, Великобритании и ряда других, говорится в постановлении правительства, опубликованном на национальном правовом интернет-портале."Установить перечень товаров, происходящих из Европейского союза и его государств-членов, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Республики Северная Македония, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Черногории, Швейцарской Конфедерации, запрещенных к ввозу на территорию Республики Беларусь и реализации на территории Республики Беларусь, согласно приложению", - говорится в документе.При этом в список запрещённой к ввозу в Белоруссию продукции попали живые свиньи, мясо крупного рогатого скота, свинина, колбасы, субпродукты, соль, кондитерские изделия, молоко, орехи фрукты и некоторые другие товары.Основные положения постановления вступают в силу с 1 января 2022 года и действуют в течение шести месяцев.Постановлением предусмотрен ряд исключений, в частности, решение не распространяется на товары, ввезенные на территорию Белоруссии до вступления в силу постановления, ввозимые для личного пользования, для переработки, в рамках установленных тарифных льгот, в рамках квот для обеспечения сбалансированности на потребительском рынке.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В минувший четверг о новых санкциях против Белоруссии объявили США, Великобритания, Канада и ЕС. Это уже пятый санкционный пакет с прошлогодних президентских выборов в Белоруссии, после которых в стране прошли протесты.
https://ria.ru/20211207/belorussiya-1762530780.html
https://ria.ru/20211206/migranty-1762443260.html
сша
минск
канада
норвегия
северная македония
черногория
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600511106_145:0:2417:1704_1920x0_80_0_0_0cff048450d62ef9568459c3ea490cd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, минск, канада, норвегия, северная македония, черногория, санкции ес в отношении белоруссии, евросоюз, александр лукашенко, кгб белоруссии
18:53 07.12.2021 (обновлено: 20:32 07.12.2021)
 
Минск назвал страны, против которых введет продовольственное эмбарго

Продовольственное эмбарго Минска коснется товаров из ЕС, США, Канады и Британии

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАкции протеста в Минске
Акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 7 дек - РИА Новости. Продовольственное эмбарго Минска, которое будет введено с 1 января в ответ на санкции Запада, коснется товаров из ЕС, США, Канады, Великобритании и ряда других, говорится в постановлении правительства, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.
"Установить перечень товаров, происходящих из Европейского союза и его государств-членов, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Республики Северная Македония, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Черногории, Швейцарской Конфедерации, запрещенных к ввозу на территорию Республики Беларусь и реализации на территории Республики Беларусь, согласно приложению", - говорится в документе.
При этом в список запрещённой к ввозу в Белоруссию продукции попали живые свиньи, мясо крупного рогатого скота, свинина, колбасы, субпродукты, соль, кондитерские изделия, молоко, орехи фрукты и некоторые другие товары.
Основные положения постановления вступают в силу с 1 января 2022 года и действуют в течение шести месяцев.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
12:15
Премьер Белоруссии заявил, что Запад не добьется санкциями своих целей
Постановлением предусмотрен ряд исключений, в частности, решение не распространяется на товары, ввезенные на территорию Белоруссии до вступления в силу постановления, ввозимые для личного пользования, для переработки, в рамках установленных тарифных льгот, в рамках квот для обеспечения сбалансированности на потребительском рынке.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В минувший четверг о новых санкциях против Белоруссии объявили США, Великобритания, Канада и ЕС. Это уже пятый санкционный пакет с прошлогодних президентских выборов в Белоруссии, после которых в стране прошли протесты.
Мужчины идут мыться в полевую баню в лагере мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
Вчера, 18:35
ЕСПЧ запретил высылать уже попавших в Польшу мигрантов обратно в Белоруссию
 
В миреСШАМинскКанадаНорвегияСеверная МакедонияЧерногорияСанкции ЕС в отношении БелоруссииЕвросоюзАлександр ЛукашенкоКГБ Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33Экс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь Украине
02:26В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животных
02:18Путин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территорию
02:18В Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
02:13Нуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с Россией
02:11На Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и Байдена
02:09Названы особенности питания после вакцинации
02:04В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна
02:00Эксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛ
01:56Освобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в Россию
01:49В Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"
01:46Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский Союз
01:40Слуцкий прокомментировал переговоры Путина и Байдена
01:37Экс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газ
01:33Девушка Саакашвили заявила, что политик отказался от лекарств
01:25Салливан заявил о готовности США предоставить военную помощь странам Балтии
01:19"Красные линии" и Украина: что обсуждали Путин и Байден
01:18Салливан назвал "Северный поток — 2" рычагом против "российской агрессии"
01:16Экономист объяснил, насколько подорожает алкоголь в начале года
01:11Лидеры пяти стран договорились продолжить координацию по Украине
Лента новостейМолния
Экс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь УкраинеВ "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животныхПутин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территориюВ Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопленияНуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с РоссиейНа Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и БайденаНазваны особенности питания после вакцинацииВ Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окнаЭксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛОсвобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в РоссиюВ Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский СоюзСлуцкий прокомментировал переговоры Путина и БайденаЭкс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газДевушка Саакашвили заявила, что политик отказался от лекарствСалливан заявил о готовности США предоставить военную помощь странам Балтии"Красные линии" и Украина: что обсуждали Путин и БайденСалливан назвал "Северный поток — 2" рычагом против "российской агрессии"Экономист объяснил, насколько подорожает алкоголь в начале годаЛидеры пяти стран договорились продолжить координацию по Украине