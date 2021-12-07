https://ria.ru/20211207/embargo-1762634861.html

Минск назвал страны, против которых введет продовольственное эмбарго

Минск назвал страны, против которых введет продовольственное эмбарго - РИА Новости, 07.12.2021

Минск назвал страны, против которых введет продовольственное эмбарго

Продовольственное эмбарго Минска, которое будет введено с 1 января в ответ на санкции Запада, коснется товаров из ЕС, США, Канады, Великобритании и ряда других, РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T18:53

2021-12-07T18:53

2021-12-07T20:32

в мире

сша

минск

канада

норвегия

северная македония

черногория

санкции ес в отношении белоруссии

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МИНСК, 7 дек - РИА Новости. Продовольственное эмбарго Минска, которое будет введено с 1 января в ответ на санкции Запада, коснется товаров из ЕС, США, Канады, Великобритании и ряда других, говорится в постановлении правительства, опубликованном на национальном правовом интернет-портале."Установить перечень товаров, происходящих из Европейского союза и его государств-членов, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Республики Северная Македония, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Черногории, Швейцарской Конфедерации, запрещенных к ввозу на территорию Республики Беларусь и реализации на территории Республики Беларусь, согласно приложению", - говорится в документе.При этом в список запрещённой к ввозу в Белоруссию продукции попали живые свиньи, мясо крупного рогатого скота, свинина, колбасы, субпродукты, соль, кондитерские изделия, молоко, орехи фрукты и некоторые другие товары.Основные положения постановления вступают в силу с 1 января 2022 года и действуют в течение шести месяцев.Постановлением предусмотрен ряд исключений, в частности, решение не распространяется на товары, ввезенные на территорию Белоруссии до вступления в силу постановления, ввозимые для личного пользования, для переработки, в рамках установленных тарифных льгот, в рамках квот для обеспечения сбалансированности на потребительском рынке.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В минувший четверг о новых санкциях против Белоруссии объявили США, Великобритания, Канада и ЕС. Это уже пятый санкционный пакет с прошлогодних президентских выборов в Белоруссии, после которых в стране прошли протесты.

https://ria.ru/20211207/belorussiya-1762530780.html

https://ria.ru/20211206/migranty-1762443260.html

сша

минск

канада

норвегия

северная македония

черногория

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в мире, сша, минск, канада, норвегия, северная македония, черногория, санкции ес в отношении белоруссии, евросоюз, александр лукашенко, кгб белоруссии