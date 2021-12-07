https://ria.ru/20211207/egipet-1762538740.html

Эксперты нассказали, как появление "омикрона" повлияло на поездки в Египет

Эксперты нассказали, как появление "омикрона" повлияло на поездки в Египет - РИА Новости, 07.12.2021

Эксперты нассказали, как появление "омикрона" повлияло на поездки в Египет

По словам туроператоров, появление нового штамма коронавируса "омикрон" не заставило россиян отказаться от туров в Египет, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T18:29

2021-12-07T18:29

2021-12-07T18:29

туризм

отдых

египет

пегас туристик

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. По словам туроператоров, появление нового штамма коронавируса "омикрон" не заставило россиян отказаться от туров в Египет, сообщает АТОР.Представители компаний PEGAS Touristik, ANEX Tour и TEZ TOUR не фиксируют снижения спроса на путевки, а в Coral Travel даже отмечают повышенный интерес туристов к египетскому направлению.Особенно быстро раскупаются билеты на новогодние праздники, говорят туроператоры. У некоторых Египет уже возглавил топ продаж. Наибольшая загрузка — на рейсах с 29 декабря по 2 января.Уточняется, что у россиян популярны пятизвездочные отели с питанием по системе "все включено". Средняя продолжительность отдыха — от семи до 11 ночей. Стоимость такого путешествия начинается от 134 тысяч рублей на двоих.Эксперты "Русского Экспресса" обратили внимание и на новый тренд в предпочтениях россиян."В последнее время появилось много запросов только на наземное обслуживание, без перелета. Эти запросы поступают от туристов, которые уже находятся в Египте и хотят продолжить отдых, но при этом сменить локацию — отель, бухту, регион", – сообщают в компании.

https://ria.ru/20211207/puteshestvie-1762505298.html

египет

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