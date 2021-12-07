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Эксперты нассказали, как появление "омикрона" повлияло на поездки в Египет
Эксперты нассказали, как появление "омикрона" повлияло на поездки в Египет - РИА Новости, 07.12.2021
Эксперты нассказали, как появление "омикрона" повлияло на поездки в Египет
По словам туроператоров, появление нового штамма коронавируса "омикрон" не заставило россиян отказаться от туров в Египет, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T18:29
2021-12-07T18:29
2021-12-07T18:29
туризм
отдых
египет
пегас туристик
coral travel
tez tour
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новости - туризм
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. По словам туроператоров, появление нового штамма коронавируса "омикрон" не заставило россиян отказаться от туров в Египет, сообщает АТОР.Представители компаний PEGAS Touristik, ANEX Tour и TEZ TOUR не фиксируют снижения спроса на путевки, а в Coral Travel даже отмечают повышенный интерес туристов к египетскому направлению.Особенно быстро раскупаются билеты на новогодние праздники, говорят туроператоры. У некоторых Египет уже возглавил топ продаж. Наибольшая загрузка — на рейсах с 29 декабря по 2 января.Уточняется, что у россиян популярны пятизвездочные отели с питанием по системе "все включено". Средняя продолжительность отдыха — от семи до 11 ночей. Стоимость такого путешествия начинается от 134 тысяч рублей на двоих.Эксперты "Русского Экспресса" обратили внимание и на новый тренд в предпочтениях россиян."В последнее время появилось много запросов только на наземное обслуживание, без перелета. Эти запросы поступают от туристов, которые уже находятся в Египте и хотят продолжить отдых, но при этом сменить локацию — отель, бухту, регион", – сообщают в компании.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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отдых, египет, пегас туристик, coral travel, tez tour, новый год, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, туризм, anex tour, коронавирус covid-19, праздники, омикрон-штамм коронавируса
Эксперты нассказали, как появление "омикрона" повлияло на поездки в Египет
Появление нового штамма "омикрон" не заставило россиян отказаться от туров в Египет
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости.
По словам туроператоров, появление нового штамма коронавируса "омикрон" не заставило россиян отказаться от туров в Египет, сообщает
АТОР.
Представители компаний PEGAS Touristik, ANEX Tour и TEZ TOUR не фиксируют снижения спроса на путевки, а в Coral Travel даже отмечают повышенный интерес туристов к египетскому направлению.
Особенно быстро раскупаются билеты на новогодние праздники, говорят туроператоры. У некоторых Египет уже возглавил топ продаж. Наибольшая загрузка — на рейсах с 29 декабря по 2 января.
Уточняется, что у россиян популярны пятизвездочные отели с питанием по системе "все включено". Средняя продолжительность отдыха — от семи до 11 ночей. Стоимость такого путешествия начинается от 134 тысяч рублей на двоих.
Эксперты "Русского Экспресса" обратили внимание и на новый тренд в предпочтениях россиян.
"В последнее время появилось много запросов только на наземное обслуживание, без перелета. Эти запросы поступают от туристов, которые уже находятся в Египте и хотят продолжить отдых, но при этом сменить локацию — отель, бухту, регион", – сообщают в компании.