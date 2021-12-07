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Россия и Индия отказались от доллара при заключении оружейных контрактов
Россия и Индия отказались от доллара при заключении оружейных контрактов - РИА Новости, 07.12.2021
Россия и Индия отказались от доллара при заключении оружейных контрактов
Россия и Индия отказались от доллара во взаиморасчетах, все платежи ведутся в рублях и рупиях, сообщил во вторник журналистам в Индии генеральный директор... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T09:04
2021-12-07T09:04
2021-12-07T09:04
экономика
индия
рособоронэкспорт
александр михеев
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 дек - РИА Новости. Россия и Индия отказались от доллара во взаиморасчетах, все платежи ведутся в рублях и рупиях, сообщил во вторник журналистам в Индии генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев."По традиции мы все сделки называем в долларах для удобства подсчета. В реальной работе "Рособоронэкспорт" практически на 100% отошел от расчета в американской валюте. Что касается Индии, то все взаиморасчеты ведутся в рублях и рупиях. Кроме того, мы активно практикуем офсетные проекты, которые присутствуют и в подписанных сегодня контрактных документах. Это нормальная современная практика, один из трендов мирового рынка", - сказал Михеев.По его словам, при таком подходе "у нас не возникает риска задержки в платежах при выполнении взятых на себя контрактных обязательств перед нашими партнерами".
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экономика, индия, рособоронэкспорт, александр михеев, россия
Россия и Индия отказались от доллара при заключении оружейных контрактов
Россия и Индия отказались от доллара во взаиморасчетах при заключении оружейных контрактов