https://ria.ru/20211207/dogovor-1762584064.html

Предварительный договор купли-продажи: как составить без ошибок - образец

Предварительный договор купли-продажи недвижимости 2021: для квартиры и дома

Предварительный договор купли-продажи: как составить без ошибок - образец

В предварительном договоре купли-продажи недвижимости закрепляются намерения сторон в будущем совершить сделку. Он необходим как при покупке квартиры в... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T16:54

2021-12-07T16:54

2021-12-07T16:54

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

жилье

недвижимость

квартира

россия

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В предварительном договоре купли-продажи недвижимости закрепляются намерения сторон в будущем совершить сделку. Он необходим как при покупке квартиры в новостройке, так и при оформлении ипотеки на покупку дома. Как быть, если соглашение заключено, а одна из сторон не соблюдает условия, как правильно составить расписку о получении задатка в 2021 году, а также образец оформления договора – в материале РИА Новости. Что такое предварительный договор купли-продажи и зачем он нуженПредварительный договор купли-продажи недвижимости (ПДКП) – это документ о заключении окончательного соглашения в будущем.Он дает возможность продавцу и покупателю заранее определить условия, которые стороны должны соблюдать при подписании основного договора. На случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств можно предусмотреть санкции в виде начисления неустойки или возмещения убытков, которые будут взысканы в судебном порядке.Заключение такого договора имеет смысл, когда все детали, включая цену, были оговорены, но есть определенные препятствия, которые нужно исправить до основной сделки.Соглашение может быть как в письменной, так и в устной форме. Но юридическую силу договор имеет лишь в том случае, когда он положен на бумагу.ВидыЕдиной утвержденной классификации предварительных договоров купли-продажи не существует. Их различают по характеру сделки:Также предварительные договоры делят на:Содержание договораПредварительный договор купли-продажи – это двусторонний документ, от правильности составления которого зависит, состоится ли в дальнейшем сделка или нет.Чтобы процесс купли-продажи прошел без эксцессов, стоит обратиться за консультацией к юристу. Тем, кто решает самостоятельно составить документ, следует знать, что предварительный договор должен содержать определенную информацию.Основные требования к содержанию договора:Как правильно заполнить договорЕдиного образца предварительного договора купли-продажи не существует. Он составляется в свободной форме. Главное – указать все необходимые пункты.Для упрощения процесса оформления договора используются готовые типовые бланки, которые распечатывают и заполняют обе стороны.Изменить или включить иные условия в договор можно, оформив дополнительное соглашение к уже существующему.Ошибки при составлении договораНаиболее частые ошибки при составлении предварительного договора:Срок действияПредварительный договор купли-продажи имеет срок действия. Но его указывать не обязательно. Под сроком действия подразумевают промежуток времени, в течение которого стороны намерены подписать основной договор.Согласно законодательству, в случаях, когда срок в ПДКП не обозначен, период рассмотрения и подписания основного договора составляет не более одного года. После окончания срока документ перестает действовать, независимо от того, был подписан основной договор или нет.Возможные риски покупателяНесмотря на четко прописанные условия в договоре, при оформлении ПДКП есть определенные риски. К ним относят:Чтобы не допустить признания ПДКП недействительным, необходимо соблюдать форму договора, а также выполнять все его условия. Если документ не был заверен у нотариуса, но согласно условиям сделки это нужно было сделать, договор утрачивает силу.Кроме того, в договоре должны быть указаны существенные условия сделки. К таковым относят предмет договора, то есть конкретные данные об объекте недвижимости - адрес, кадастровый номер, размер площади и пр.Потеря задатка и аванса – нередкий случай при заключении ПДКП. Задаток в рамках договора купли-продажи выполняет две функции: платежную (функцию предоплаты) и гарантийную. Аванс является только предварительным способом расчетов.После получения задатка или аванса недобросовестные продавцы могут пропасть или сказать, что у них по определенным причинам нет возможности его отдать. В таком случае покупателю нужно обратиться в суд.Нередки случаи, когда продавцы умалчивают о наличии обременения недвижимости. При этом они заключают договор и даже получают задаток. Обременение объекта недвижимости не запрещает сторонам заключить основной договор. Но такая сделка не будет зарегистрирована в Росреестре.Чтобы обезопасить себя, необходимо попросить продавца предоставить выписку из ЕГРН и отдельным пунктом прописать в договоре, что на объект не наложено обременение. Также в ПДКП стоит отметить, что иные лица, например, родственники продавца, лишены права притязания на объект недвижимости.Бывают случаи, когда сделка заключается с продавцом, который уже подписал несколько предварительных договоров по одному объекту. В таком случае покупатель оформил ПДКП с мошенником. Так как предварительные договоры нигде не регистрируются, невозможно проверить, подписывал ли продавец такой договор с иными лицами.Чтобы задаток не попал в руки мошенника, покупатель может попросить указать в договоре информацию о том, что продавец больше ни с кем не подписывал ни основной, ни предварительный договор. При несоблюдении условий покупатель вправе будет вернуть задаток в двойном размере и получить дополнительную компенсацию.ГарантииГлавная гарантия ПДКП – уверенность в том, что собственник в любом случае подпишет основной договор. В добровольной или принудительной форме.Если продавец отказывается продавать квартиру, суд обяжет его подписать основной договор на условиях, указанных в предварительном.Соглашения иного типа (например, об авансе) не обязывают продавца подписывать основной договор. Поэтому если не заключен ПДКП, но на руках есть другое соглашение, никто не сможет заставить собственника продать квартиру. В такой ситуации покупатель потеряет аванс или задаток.Расторжение договораРасторгнуть предварительный договор купли-продажи можно в добровольном и принудительном порядке. При расторжении покупатель получает обратно свои деньги, а продавец – объект продажи.Расторжение договора может быть проведено по обоюдному согласию сторон или через суд.По соглашениюС инициативой о расторжении предварительного договора может выступить любой представитель стороны сделки, если с его предложением согласен контрагент.Первым делом стоит проверить условия договора и уточнить, нет ли пункта в документе, который запрещает заключать соглашение о расторжении договора купли-продажи. Если такой пункт есть, необходимо исключить запрет.Соглашение о расторжении договора подтверждает отсутствие взаимных претензий. Оно должно включать в себя:Чтобы избежать возможных рисков, стоит обратиться за помощью к юристу. Грамотный специалист поможет правильно составить документ, обезопасив стороны от непредвиденных обстоятельств.Через судЕсли стороны не смогли прийти к обоюдному решению по расторжению предварительного договора, они обращаются в суд. Если суд обнаружил значительные нарушения условий договора одной из сторон, он имеет право расторгнуть ПДКП.Процесс расторжения предварительного договора через суд включает в себя следующий алгоритм действий:Неисполнение договораНеисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, указанных в договоре, – это нарушение условий договора купли-продажи.В 25 главе ГК РФ указаны виды ответственности, применяемые в случаях неисполнения обязательств во время сделки по купле-продаже.Кроме того, форма и тип ответственности за нарушение договора купли-продажи может быть установлена соглашением сторон.

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федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), жилье, недвижимость, квартира, россия