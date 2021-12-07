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Ленинградская область
https://ria.ru/20211207/byudzhet-1762619450.html
Дрозденко: Ленобласть приняла бюджет на 2022 год
Дрозденко: Ленобласть приняла бюджет на 2022 год - РИА Новости, 07.12.2021
Дрозденко: Ленобласть приняла бюджет на 2022 год
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области приняли бюджет региона на 2022 год с дефицитом 3,4 миллиарда рублей, сообщил губернатор Ленинградской... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T17:49
2021-12-07T17:49
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области приняли бюджет региона на 2022 год с дефицитом 3,4 миллиарда рублей, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на пресс-конференции по итогам 2021 года.По его словам, в 2022 году запланированы расходы в размере 164 миллиардов рублей, при том что в текущем году расходы достигнут 180 миллиардов рублей."Но это бюджет правительства, без муниципальных образований. И такую большую разницу составляют трансферты из федерального бюджета, направленные на нацпроекты. Основная доля финансирования у нас уходит на здравоохранение, образование и социальную поддержку. Более 65% бюджета уходит на социальные цели и задачи", — сказал Дрозденко.Глава региона также отметил, что бюджет Ленобласти растет восьмой год подряд. Местные власти поддерживают темп роста: в два раза выросли доходы за это время, расходы — в 2,5 раза.Прогнозируемые параметры областного бюджета на 2023 год составляет 154,3 миллиарда рублей, общий объем расходов - 158,8 миллиарда рублей. Дефицит бюджета Ленобласти 2023 года пока выше, чем 2022 года - 4,4 миллиарда рублей. При этом плановый бюджет на 2024 год предполагает общий объем доходов еще меньше - 147,8 миллиарда рублей, но и планируемый общий объем расходов также существенно снижен - до 148,7 миллиарда рублей, добавили, в свою очередь, в пресс-службе.
https://ria.ru/20211203/investklimat-1762039482.html
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александр дрозденко
17:49 07.12.2021
 

Дрозденко: Ленобласть приняла бюджет на 2022 год

© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области приняли бюджет региона на 2022 год с дефицитом 3,4 миллиарда рублей, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на пресс-конференции по итогам 2021 года.
По его словам, в 2022 году запланированы расходы в размере 164 миллиардов рублей, при том что в текущем году расходы достигнут 180 миллиардов рублей.
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"Но это бюджет правительства, без муниципальных образований. И такую большую разницу составляют трансферты из федерального бюджета, направленные на нацпроекты. Основная доля финансирования у нас уходит на здравоохранение, образование и социальную поддержку. Более 65% бюджета уходит на социальные цели и задачи", — сказал Дрозденко.
Глава региона также отметил, что бюджет Ленобласти растет восьмой год подряд. Местные власти поддерживают темп роста: в два раза выросли доходы за это время, расходы — в 2,5 раза.
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Прогнозируемые параметры областного бюджета на 2023 год составляет 154,3 миллиарда рублей, общий объем расходов - 158,8 миллиарда рублей. Дефицит бюджета Ленобласти 2023 года пока выше, чем 2022 года - 4,4 миллиарда рублей. При этом плановый бюджет на 2024 год предполагает общий объем доходов еще меньше - 147,8 миллиарда рублей, но и планируемый общий объем расходов также существенно снижен - до 148,7 миллиарда рублей, добавили, в свою очередь, в пресс-службе.
 
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
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