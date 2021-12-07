В 2022 году в Ленобласти благоустроят более 70 общественных мест
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. В 2022 году 77 набережных, парков, многофункциональных площадок станут красивее и удобнее для жителей Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко на пресс-конференции, посвященной подведению итогов 2021 года и планам по проведению Года Команды 47 в 2022 году.
По его словам, в 2021 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" в области уже благоустраивается более 70 общественных пространств во всех районах. Среди них — парки и скверы, площади и набережные, многофункциональные спортивные и детские площадки. Почти все работы выполнены, примерно на десяти объектах заканчиваются — все будут готовы в декабре.
Дрозденко уточнил, что благодаря победе во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя России новый облик получают пространства в Гатчине, Сосновом Бору, Новой Ладоге, Ивангороде, Волхове, Киришах, Коммунаре, Сясьстрое. За счет средств областного и местных бюджетов благоустроены 23 дворовых территории.
"Программа на 2022 год тоже обширная, не сокращаем объем работ — благоустроим 77 общественных пространств. Дополнительно во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя России победили Тихвин, Коммунар, Луга, Лодейное Поле, Светогорск ― это привлекло в Ленинградскую область 320 миллионов рублей призового финансирования из федерального бюджета", ― отметил глава региона.
В выборе объектов, которые будут благоустроены в 2022 году, активное участие принимали жители Ленинградской области. Во время онлайн-голосования на платформе 47.gorodsreda.ru они определяли, как будут выглядеть благоустроенные территории в городах с населением больше 10 тысяч человек, добавили, в свою очередь, в областной пресс-службе.